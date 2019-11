Meninger

Mandag denne uken ble det kjent at Rødt fremmer mistillitsforslag mot Høyres arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie på grunn av NAV-saken. Til NRK sier Rødts leder Bjørnar Moxness at skandalen skyldes «en villet politikk og uvilje til å rydde opp, som Hauglie er direkte politisk ansvarlig for». Da må hun stilles til ansvar, sier han.

Parallellen til Høyres helse- og omsorgsminister Bent Høie og den pågående krisen i luftambulansen er slående; sjelden har vel et utsagn som «en villet politikk og uvilje til å rydde opp» passet bedre. Fra Stortingets talerstol (utrolig nok også med full støtte fra statsminister Erna!) og i utallige andre sammenhenger har han hardnakket hevdet at luftambulansetjenesten er bedre enn noen gang. Det er ingen krise; beredskapen er ivaretatt, pasientene mottar den hjelpen de skal ha, befolkningens trygghet har vært det viktigste, og man har hele tiden gitt et tilfredsstillende tilbud, også i oppstartsfasen. Alle påstander om noe annet er direkte feilaktige og bare egnet til å spre frykt i nord, har vært ministerens beskrivelse av situasjonen. Og svaret hans til NRK sist mandag kom slett ikke som noen overraskelse; man har riktignok hatt enkelte «utfordringer», men nå skal problemene snart være over, mente han. Som et absurd ekko av sine tidligere uttalelser.

Høies virkelighetsoppfatning står som vanlig i sterk kontrast til fagfolk i helsetjenesten; beredskapstallene så langt viser ingen tegn til bedring – snarere tvert imot. At man har vært nødt til å sette inn Forsvarets helikoptre for å avhjelpe situasjonen, sier vel det meste. Dette har vi advart mot siden våren 2018, og i AMK og UNN er frykten at krisen kan bli langvarig, er kommentaren fra medisinsk leder Bård Rannestad i Luftambulansen. Han får full støtte fra leder Paul Olav Røsbø i Finnmark Legeforening, mens det klare budskapet fra klinikksjef Jon Mathisen ved UNN er at beredskapsnivået er langt lavere enn før.

Men Høie går fortsatt på autopilot og står fortsatt på sitt. Kom ikke trekkende med fakta, det bare kompliserer saken, synes å være hans motto. Utsagnet kom opprinnelig fra den amerikanske komikeren Groucho Marx, og var selvfølgelig ment som en vits. I Høies tilfelle er det slett ikke morsomt. Bare trist.

Ingen av Høies forsikringer til Stortinget har holdt vann, det har vært tydelig for de aller fleste nærmest fra første stund i denne skandaløse anbudsprosessen. Det burde han i likhet med arbeids- og sosialminister Hauglie stilles til ansvar for. Klarer ikke våre politikere det, får vi stole på at velgerne tar ansvar og reiser mistillit mot ham og Erna ved neste valg i 2021. For sikkerhets skyld. Bokstavelig talt.

Magnar Leinan