– Jeg er en høflig mann fra Alta med god oppdragelse, så jeg skal nøye meg med å si at påstanden ikke er riktig

Meninger

Dette får vi sist demonstrert av statssekretær Olli som i sitt svar til mitt innlegg «Rigges vi for fiasko» gjør sitt beste for å tåkelegge det som er saken: Dette er en sentraliseringsreform og regjeringen leverer intet av det de hele tiden har forespeilet. Det er derfor jeg spør om vi rigges for fiasko. Formålet synes ikke å være utvikling, men nedlegging.

– Regjeringen styrker fylkeskommunen – Rigges for større ansvar, mener Anne Karin Olli

La meg bare si med en gang: Det er ikke bare Troms og Finnmark som er oppgitt over regjeringen her. I Bergens tidende den 14. november er det et intervju med blant annet fylkesordføreren i Vestland, Jon Askeland. Overskriften er «Har ikkje sett snurten av arbeidsplassane regjeringa lova», og den er spot on. Askeland kaller leveransen fra denne regjeringen et kontraktsbrudd og påpeker at det som er overført fra Oslo knapt utgjør en sommerjobb.

- Regjeringa har ikkje gjort jobben sin. Det er veldig lite som er overført, og det vi har fått er så til dei grader underfinansiert, sier Anne Gine Hestetun fra AP i samme intervju. Hun var en av arkitektene bak sammenslåingen.

Vi er her ute, med skoene på. I øst, vest, nord og i sør. Vi ser budsjetter som minker, midler som må kuttes og oppgaver som uteblir. Veien fra da Hagen-utvalget som skulle foreslå nye oppgaver til fylkeskommunen ble nedsatt, ledsaget av store forventninger, til havariet med tvang og protester, er påtagelig og trist. Hagen-utvalget sine forslag for å styrke de nye storfylkene kunne vært en start, men selv innstillingen fra regjeringens eget utvalg ble raskt vingeklippet av regjeringen. Vi ser lite igjen av de forslagene som kom fra Hagen-utvalget.

La meg raskt nevne tre hovedpunkter fra utvalget. De foreslo blant annet følgende:

• Overføring av 24 milliarder kroner fra staten til fylkeskommunene i tilskudd og driftsmidler.

• Flytte nær 5.000 arbeidsplasser til de nye fylkene.

• Den største enkeltetaten ble foreslått flyttet fra stat til fylke var Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), som utgjør 3.600 årsverk.

Utvalget forslo også nedleggelse av flere statlige direktorater, deriblant SIVA som nå i stedet styrkes. Regjeringen gjør altså det motsatte av det utvalget foreslo. De tre nevnte punktene er også tatt ut.

Og husk på dette: Et av hovedargumentene for å tvangssammenslå Troms og Finnmark var at vi måtte rigges for alle de svære oppgavene som skulle flyttes ut fra Oslo. Jommen sa jeg smør.

Utvalgets forslag om at SIVA-programmet skulle inn i fylkeskommunene døde raskt etter at regjeringen fikk hånd om det. Forslaget om at en del av Innovasjon Norges bedriftsutviklingsmidler skulle til fylkeskommunene likeså. Det hele ble redusert til at fylkeskommunene skal skrive et årlig bestillerbrev til SIVA og Innovasjon Norge. 100.000 kroner får fylkeskommunene for å gjøre jobben. Ikke mye fremoverlent samfunnsutviklingsperspektiv fra regjeringen der, altså.

Det stopper dessverre ikke der: Regionale utviklingsmidler (RUP) har lidd en sakte og smertefull død under denne regjeringen. De er mer enn halvert, og nedgangen ser ut til å fortsette. RUP-midlene er ekstremt viktige, og gir fylkeskommunene anledning til å være tett på og støtte næringsaktører og kommuner rundt i fylket, som hver dag står på for å skape næring og arbeidsplasser. Under den rødgrønne regjeringen var det en storstilt økning av disse midlene, under de blåblå er det motsatt.

Der det ikke er vilje, blir det heller ikke evne.

Men det er mer: Kommunaldepartementet selv har fått sterkt reduserte budsjetter siden de blåblå tok over i 2013. Dette har rammet regionalavdelingen og dermed også fylkene, som skal ta seg av næringsutvikling – kort sagt drive samfunnsutvikling som angår hver og en av oss. Det var bortfall og øremerking av regionalutviklingsmidler til statlige foretak jeg snakket om i mitt innlegg, men som statssekretær Olli påfallende nok velger ikke å kommentere i sitt tilsvar.

Så holdes Statens vegvesen fra som et lysende eksempel på regjeringens satsing på distriktene, men dette er jo ikke desentralisering. Disse arbeidsplassene lå i fylkene fra før og flyttes nå til fylkeskommunene. Dette prosjektet, som altså ikke skaper noen nye arbeidsplasser i distriktene, ser også ut til å bli svært underfinansiert.

Når det gjelder fiskerihavnene som skulle blir overført, har nå seks fylkeskommuner nektet å ta imot denne oppgaven. Ikke fordi de ikke ønsker oppgaven, men fordi også denne overføringen nærmest er komisk underfinansiert. Dette kaller statssekretær Olli altså «løft og «økt ansvar». Jeg er en høflig mann fra Alta med god oppdragelse så jeg skal ikke karakterisere denne påstanden på annen måte enn at den ikke er riktig.

Det er ingen grunn til å la seg sjokkere over at vi spør om regjeringen rigger fylkeskommunene for fiasko. Det er det rasjonelle spørsmålet en tenkende politiker stiller seg når tvangssammenslåing grunnet «alle de nye oppgavene» kulminerer i det vi nå ser. Jeg vil også påpeke at Finnmark fylkeskommune selv foreslo ikke mindre enn 44 nye oppgaver for overføring til departementet. Vi fikk ingen. Men tvangssammenslåing fikk vi.

Om to år er det stortingsvalg. Velgerne i Viken og Troms og Finnmark har allerede sørget for flertall i sine fylkesting for reversering. Jeg spår det blir flere. Det vi har til felles, er at vi vil slåss for frivillig tett samarbeid mellom fylker og for en regjering med genuint ønske om bosetting, utvikling og tillit til regionene.

Tommy Berg

Komiteleder for Miljø, Plan og Næring

Troms og Finnmark Fylkesting