Skaper vi politisk frykt, Ballo?

Meninger

I innlegget til Olav Gunnar Ballo påstår han at politikere i Alta skaper frykt blant Altas befolkning når det gjelder helsetilbudet i kommunen. I en artikkel i ambulanseforum 05 mai 2018 kommer den samme Ballo med disse uttalelsene

«Kommunelege i Loppa og medlem i helseforetakenes ambulanseflyutvalg, Olav Gunnar Ballo, bekrefter til iFinnmark at han opplever at det er fare for liv og helse med den ustabile ambulansetjenesten.

– Det vil jeg svare ja på. Når man ikke får tilgang på fly når man bestiller, så er liv og helse i fare.

Han forteller at hans kolleger i både Kirkenes og Gamvik, Espen Rafaelsen og Jan Eggesvik har rapportert om helt konkrete hendelser hvor alvorlig syke pasienter ikke kan transporteres.

– Vanskelig å forestille seg

Etter at han begynte i Loppa har han også selv langt hyppigere vakter på legevakt. Han anslår at han har 100–120 legevakter i året.

– Når du får alvorlig syke pasienter og du som lege står der med pasienten og ikke får transport. Det er vanskelig å forestille seg hvor stressende den situasjonen er. Som helsepersonell blir du helt fortvilt på pasientenes vegne. Følelsen av at du kunne hjulpet men kunne ikke hjelpe på grunn av transport er forferdelig, sier Ballo.

Kommuneoverlegen mener situasjonen synliggjør hvor ekstremt sårbart slike anbudskonkurranser er.

– Det blir ikke bare en overgangsperiode på noen måneder, men på ett par år inntil de nye er på plass og det er foretatt tilsetting av nytt personell. Det er ekstremt alvorlig. I Finnmark er det stort sett snakk om primæroppdrag, fra kommunen hvor man blir syk og til sykehus. I Sør-Norge er det mest sekundæroppdrag fra mindre til større sykehus. Dette er først og fremst en nordnorsk problemstilling, fastholder Ballo»

Hva er agendaen til Kommunelege Ballo når han gang på gang går ut og kritiserer måten Altapolitikerne jobber med helsepolitikk i kommunen på. Politisk jobbes det dag ut og dag inn for at våre innbyggere skal ha det beste helsetilbudet i kommunen vår. Dette burde ikke komme som noen overraskelse på Ballo.

Hvem kan påberope seg våre innbyggeres frykt i en sårbar situasjon, ikke jeg i hvert fall!

Kristin Jensen, Ap

Leder, Hovedutvalget for helse og sosial