Kampen for oppløsning

Meninger

Det rødgrønne fylkesrådet presenterte før helga sin felles plattform, der oppløsning av den nye fylkeskommunen må sies å være det tydeligste signalet om hvor man vil. Det er nesten som å gå til alters med målsetting om å sabotere hvetebrødsdagene, uten å ta høyde for at man faktisk kan komme til å like hverandre. Om ikke annet motvillig, på grunn av at det fungerer.

Det er forsåvidt ingen hemmelighet at partiene som vant valget vil oppheve sammenslåingen av Troms og Finnmark. Det er en ærlig sak og vi tviler ikke et sekund på at disse partiene har et dyptfølt ønske om singeltilværelse etter 2021. Det betyr også at de før stortingsvalget i 2021 vil jobbe målrettet for et regjeringsskifte og en sammensetning på Stortinget, som rent faktisk kan omgjøre tre stortingsvedtak og starte en omstendelig prosess for å gjenopprette to fylkeskommuner.

Det er forståelig at dette står sentralt i partiprogrammet foran neste valg, men det er mindre klokt å bygge en felles plattform på leirføtter og trekke med seg en skokk ansatte inn i en organisasjon med så selvmotsigende styringssignaler. De må ha selvutløsningsknappen klar når oppdriften er halvhjertet og styringssignalet i beste fall blir utydelig.

Samtidig som samarbeidspartiene ifølge fylkesrådslederen vil jobbe aktivt mot sammenslåingen de inngår ved årskiftet og sende en søknad om å splitte fylket etter inndelingsloven, har fylkesordføreren laget et innlegg som handler om utvikling, utvikling og enda mer utvikling. For de som sysler med privat næringsaktivitet og har en visjon om at de ansatte gir gass i samme retning, kan dette bli jevngodt med å fylle diesel på bensintanken i et kjøretøy med en halvmeter dødgang på rattet. Det er greit å ha to tanker i hodet samtidig, men ikke like enkelt hvis man er Dr. Jekyll & Mr. Hyde.

Vi respekterer at man etter stortingsvalget tar en fot i bakken på demokratisk grunnlag, men vi stiller oss tvilende til den reelle utviklingsviljen som finnes på denne vaklende plattformen. Det må nødvendigvis skape usikkerhet blant de ansatte, som trenger mer forutsigbarhet. Risikoen for å tape i rekrutteringskampen er overhengende, enten ansatte hopper av i fart eller jobbsøkende bremser på vei inn i arbeidsmarkedet.

En av de sentrale målsettingene må være å sikre kvalitetsmessig bedre tjenester for folk og næringsliv, i rammene av et større fagmiljø. Det kan bli en smått forvirrende øvelse.

En annen suksessfaktor er å jobbe for tilførsel av nye tjenester til regionen. Det kan bli minst like trøblete, når befolkningsgrunnlaget er et regnestykke med minst to ukjente – i en nasjonal reform basert på hvor mange som skal serves av tjenestetilbudet. Det blir ikke enklere av at Viken har stilt seg i samme posisjon.