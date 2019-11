Butikkdøden brer om seg – og akkurat nå banker den på hos enfotobutikk.no

Meninger

Joda, status for Finnmarks siste fotobutikk er dessverre såpass kritisk. Omsetning vår faller hver måned, og fortsetter det slik, er det snart over. Vi har til og med vurdert hva vi da skal skrive på døra:

«Stengt – takk for dansen»

Men vi ønsker ikke slutte å danse. Ikke bare for vår egen del, men også fordi vi vet at svært mange av våre kunder kommer til å savne oss. Vi har derfor besluttet og ikke gå butikkdøden sakte i møte, uten å gjøre våre kunder oppmerksom på dette.

Så, ønsker du at vi skal overleve?

Vel, da trenger vi din hjelp.

Hvordan kan du hjelpe?

Det er enkelt – bruk oss, vær vår kunde!

Her burde kanskje denne posten sluttet – alle vet jo at salg handler om å være kjapp og konsis. Dessuten burde da vi som fotobutikk være i stand til å finne dette ene bildet som forteller mer enn 1000 ord. Men her går vi mot strømmen, så teksten fortsetter.

Joda, vi skjønner godt at selv våre mest trofaste kunder velger å kjøpe på nett når et stort antall bilder skal bestilles. De lave prisene nettet kan tilby, makter vi nemlig ikke å konkurrere med. Der vinner netthandelen.

Hvor vi derimot trumfer nettet, er når du trenger bildene fort. For ikke å snakke om straks. For i tillegg til 3 dagers levering, tilbyr vi både timefoto, samt utskriving av bilder på straksen i våre lokaler

Ok, ikke helt sant at vi ikke kan matche prisen om du vil bestille på nett. Det kan vi nemlig, men det fordrer at du bestiller via vår samarbeidsparter, fotoworld.no, og ikke via andre leverandører. For bestiller du via dem, og henter produktet hos oss, får vi tross alt prosenter av salget som igjen kan gi vår fysiske butikk på Parksenteret gode sjanser til å overleve.

Bruk oss, vi trenger deg

Før du vet ordet av det, trenger du oss

Velkommen!

Tom Egil Olsen / Enfotobutikk.no

Innlegget er noe forkortet. Det var først publisert på enfotobutikk.no sin facebookside.