– Vi må skape lokal og regional stolthet

Meninger

Det er lett å henfalle til både nostalgi og naivitet når man skal peke ut strategi for det lokale og regionale flaggskipet på fotballbanen, men blant suksessfaktorer er evnen til å bygge opp en kjerne av lokal tilhørighet og stolthet. Det bør være oppdrag nummer 1 for Alta IF i årene som kommer.

Alta IFs fotballherrer har akkurat skiftet trener for tredje året på rad – og starter nå jobben med å bygge opp et nytt fundament for sin satsing i allnorsk 2. divisjon. Denne gangen er det lokale Vidar Johnsen som påtar seg ansvaret for å bygge opp nye muskler etter middelmådige år. Vi tror Johnsen har gode forutsetninger for å stille diagnosen og finne veien videre.

Å hente trenere og ledere utenfra handler naturligvis om de beste intensjoner og et ønske om beholde Altas spesielle treningskultur og gode resultater på nasjonalt nivå, men det er heller ingen hokus pokos-oppskrift for å lykkes. I hvert fall ikke på sikt. Alta IF har hatt mange gode spillere innom, både fra andre deler av verden og andre deler av landet.

Det kan være en berikelse, men svært ofte handler det om kostbare fotballnomader uten intensjoner om å bli i Alta og Finnmark. Blir dette selve hovedsporet inn mot satsingen, kan det tvert i mot strupe den entusiasmen og lokale stolthet man ønsker å fremelske. Kanskje spesielt hvis det innebærer at lokale spillere blir henvist til benken og B-laget, slik vi har sett mange eksempler på.

Kortsiktig suksess kan bli prioritert foran spillerutvikling for ungdom og unge voksne. Sjarmen kan være en god sesong og glade supportere, men baksiden av medaljen er at lokale talenter slutter eller forlater hjemplassen med tapte illusjoner om lokal utvikling og oppfølging. At vi har spillere som gjør suksess ute i den store verden er en stor inspirasjon lokalt, men det er også viktig å bygge opp en kjerne av lokal kompetanse, på og utenfor banen.

Det betinger at man faktisk stoler på at det er mulig å få til noe lokalt, bygd på ambisjoner og visjoner som er skapt nedenfra i organisasjonen, basert på godt arbeid i mange årsklasser. Da aulasuset ble skapt på håndballbanen i flere runder, var det naturligvis ikke forbeholdt lokale helter, men en fin miks av lokal utvikling og spillere som hevet gruppen på flere omåder. Altas første opprykk til nivå 2 i fotball var også en bragd basert på samme cocktail, der man også hadde langt mindre budsjett tilgjengelig enn samtlige motstandere.

Det gjelder også for damesatsingen til henholdsvis Alta IF og BUL gjennom de ti siste årene, der eliteserien var snublende nær. Her klarte man å samle gode spillere fra hele regionen i Alta og skapte en slags regional vi-følelse, blant annet på grunn av toppidrettssatsingen på Alta videregående skole.

I Finnmark er det ikke mer folk enn en i et dalsøkk i Oslo, så det er ingen som tror at vi skal spille Champions League med egne folk. Målsettingen må være å ta ut vårt optimale potensial basert på våre forutsetinger, og skape den stoltheten over det vi presterer i fellesskap. Da kan vi for eksempel la oss inspirere av Bodø/Glimt i øyeblikket.