Meninger

Sosialistisk Venstreparti takker for redegjøringa fra MDG som stemte på en Frp-ordfører. Bare det i seg selv bør være oppsiktsvekkende.

– Derfor stemte MDG på Frps kandidat – Ap, SV og Sp må få vite at de ikke viser tilstrekkelig vilje til å ta vare på miljøet, skriver Frode Lindal.

Å tro at Frp «lyttet» til MDG i forbindelse med avlastningsveien er ganske spesielt: Frp flagga jo i hele valgkampen at de ønsket å ta den ut. Men, SV og resten posisjonspartiene, har et sterkt miljøfokus i vårt samarbeid for inneværende periode. Med Alta kommunes gode kommunedelplanen for energi, miljø og klima har vi lagt nivået på en solid og fremtidsretta miljøpolitikk. I tillegg har vi fokus på videre utvikling av sykkelbyen, byløypa og styrkning av kollektivtransport og busstilbudet i kommunen. Posisjonen skal føre en ansvarlig politikk som har en grønn profil.

Flyplassen skal bygges nettopp for å kunne ta ned framtidens fly (de «grønne» flyene)! At plast brukes i sprenging er ikke bra og noe vi har tatt opp sentralt om et nasjonalt forbud. SV og MDG må stå sammen i å skape en grønn politikk med sosial profil, og ikke starte en krig om «hvem som vil mest miljø», slik jeg oppfatter Lindals innlegg.

Som gruppeleder for SV ønsker jeg å takke MDG for et konstruktivt og godt sammarbeid i perioden 2015-2019 og ser fram til et konstruktiv samarbeid også i inneværende periode. Miljøfokus må ikke endres om man er i posisjon eller opposisjon.

Tommy Berg

Gruppeleder

Alta SV