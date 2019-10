– Verst tenkelig sted for et sykehus

Meninger

Tenk at vi nå skal få ett flott sykehus i Vest-Finnmark til over 2 milliarder kroner, og så skal det plasseres på det verst tenkelige stedet i Hammerfest, Rossmollfjæra på Fuglenes.

I min ungdom, som ansatt i datidens FFR, opplevedes Rossmolla som et skikkelig blåsthull når vinterstormene herjet. Og nå skal man altså bygge ett toppteknologisk bygg i det samme området.

Tenker da på hvilke ventilasjonsanlegg som klarer å holde inneluft så rent at det avanserte medisinsktekniske utstyret ikke blir skadet? Tenk på all sjø rokk, og mulig redusert strømforsyning vil bety for driftssikkerheten på samme bygg. Hva med pasientsikkerhet?

Trodde at man hadde bedre områder som måtte kunne utnyttes til sykehusformål, har tenkt mye på området rundt Jansvannet, og mulig andre steder som ikke lå så sårbart til som det valgte området vil være. Tenker også på at man har ett LNG-anlegg vegg i vegg med det nye sykehuset, jeg skjønner ikke hvem som har foretatt ROS-analyse av dette?

Jeg skal ikke være noen bedreviter, men synes at her er det noe fundamentalt galt at man plasserer ett sånt flott fremtidsbygg i fjæra/og naboskap med LNG-anlegget rett i inngangsdøra til det flotte bygget.

Håper at noen tar en pust i bakken, og ser på realitetene med å investere milliard beløp, og så lite gjennomtenkt plassering!

Arne Dag Isaksen