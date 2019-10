– Finnmark har behov for spesialisttannhelsetjenester

Meninger

På Fylkestinget den 16. oktober ble det gledelig nok vedtatt at man skal bygge om seks rom i tilknytning til Alta tannklinikk på Helsesenteret - lokaliteter som fylkeskommunen har kjøpt av Alta kommune. Disse ombygde lokalene skal romme to kjeveortopeder (tannregulering) og spesialist i periodonti (tannvevbetennelse). Per i dag må pasienter fra Finnmark med periodontitt reise til Oslo for å få behandling pga. lange ventelister i Tromsø.



Behovet er stort: Finnmark er det fylket i Norge som har flest periodontipasienter, noe som henger sammen med at befolkningen tradisjonelt har ligget høyt på «røykestatistikken». En tannlege fra Finnmark er kommet inn på spesialistutdanningen i Oslo med studiestøtte fra Finnmark fylkeskommune og med bindingstid i Finnmark. Lokalene skal også rigges slik at de på sikt kan gi muligheter for ambulerende spesialisttjenester innen oral kirurgi til hele befolkningen i Finnmark.



Per i dag bruker kjeveortopedene klinikklokalene som egentlig er ment for studentpraksis fra tannlegeutdanningen i Tromsø. På grunn av trangboddheten ved Alta tannklinikk har fylkeskommunen i ett år nå dessverre ikke kunne fylle sitt samfunnsoppdrag med å utdanne tannleger.



Bevilgningen 12,5 millioner som Fylkestinget vedtok den 16. okt. til ombygging og ominnredning med universell utforming av lokalene ved Alta tannklinikk vil gi befolkningen etterlengtet og nødvending spesialisttilbud innen tannhelse til hele befolkningen i Finnmark - og også faktisk Nord-Troms!



Geir Ove Bakken AP

Svein Iversen KrF

Tommy Berg SV

Johnny Ingebrigsen SV