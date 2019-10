Meninger

De siste årene har Norge hatt massiv utbygging av kulturhus rundt om i landet. En utbygging etterfulgt av debatter om region, by- og næringsutvikling, arkitektonisk symbolbruk, kunstens plass i kulturen og kulturens plass i sentrum. La oss prøve å ta denne debatten først, slik at vi kan gjøre et klokest mulig valg når det kommer til plassering og utforming av et nytt kulturhus i Alta.

Argumentene for et nytt kulturhus i Alta er veldig mange. Vi starter med noen av de viktigste:

Alta Kultursal er 30 år gammel og sliten. Salen er i dag samlokalisert med UiT, og har gradvis avtatt i antall kulturarrangementer - parallelt med at Høgskolen i Alta har vokst og blitt universitet.

UiT har de siste årene hatt særrett på bruk av salen da de, forståelig nok, må stille med lokale til eksamener, forelesninger og arrangementer. For å komplisere det ytterligere er det hverken UiT eller Alta kommune som eier salen, men Statsbygg.

Det er en kraftig økning i markeringer som ikke er religiøst betinget, begravelser, navnemarkeringer, borgerlige konfirmasjoner osv.

Kommunen plikter å ha lokaler til disposisjon for slike markeringer. At folkets hus ble lagt ned har gjort dette behovet enda større.

Ikke minst er vi pliktig å stille med visningsarena for de nasjonalt subsidierte forestillingene som turnerer landet og regionen vår – Riksteatret, Hålogaland teater, Beaivvas, Dansearena Nord m.m.

Disse aktørene har flere ganger vært i diskusjon om å fjerne Alta fra turnéruta. Og selv om Arktisk Kultursenter i Hammerfest er et fantastisk hus, så er det et lite stykke for de minste i familien å skulle ta turen til og fra for å få med seg «Jungelboken» eller «Kardemomme By».

Den siste, og aller aller viktigste faktoren er byen vår, og hvordan den er bygd opp. Alta kommune, i motsetning til mange andre kommuner, er en by med flere små tettsteder. Vi er avhengig av bil for å komme oss rundt. Dette innebærer at for å ta turen til sentrum i helger eller etter endt arbeidsdag, må det være tilbud der å benytte seg av.

Alta har en rik og mangfoldig historie, og vi bør fokusere på å få et sentrum som reflekterer dette. Vi bør derfor tenke oss godt om når det kommer til hvilke konstellasjoner som skal få pryde bykjernen vår, slik at vi er med å løfte de arrangører og næringer som allerede finnes der. Det er ikke politikere eller rådhus som er med på å skape en bys særpreg eller tiltrekningskraft – det er kulturlivet. Det er Alta Live, Gigant, Offroad Finnmark, Finnmarksløpet og Borealis Vinterfestival, Altaturneringene, Altarevyen og LINK-konferansen. Det er badeland, konserter, stand-up, teater- og danseforestillinger, og alt annet vi måtte få servert av våre dyktige lokale arrangører.

Det finnes med tiden flere eksempler på både vellykkede og noe mindre vellykkede kulturhus. Det kan gjelde plassering, arkitektoniske løsninger, kulturelt innhold, videreføring av byens identitet, samt bygge- og driftskostnader.

Fellesnevneren er likevel den samme: Et kulturhus bidrar til å styrke byens utvikling og identitet. Et godt kulturhus skaper en god by å bo i.

Det snakkes om at et rådhus skal bygges i Alta Sentrum, med muligheter for kulturhus under samme tak.

På generelt grunnlag er det ikke negativt å samlokalisere et rådhus med et nytt kulturhus, selv om her ikke er det beste grunnlaget for samdrift.

Likevel, når vi snakker om et rådhus snakker vi om drift av kommunale tjenester, som er på vei mot mer digitaliserte løsninger. Et kulturhus skal fungere motsatt, der skal det være flest mulig mennesker, der skal det sosialiseres og der skal det oppleves – sammen.

De byggeprosjekter som prioriteres rundt sentrum nå er leiligheter, og nettopp fordi det bygges så mange leiligheter fungerer dette som enda et argument for at det er et kulturhus, ikke et rådhus, som bør plasseres der. Det sies at folk ønsker å bo sentrumsnært, men hva er et sentrum om det ikke legges naturlige møtesteder dit?

Benedicte Lyng (Produsent Alta Kultursal)

Birgit Lähdesmäki Johanse (Daglig leder Perleporten Kulturhus)

Bjørn Fermann (Aktør Altarevyen)

Guri Johnson (Teatersjef Hålogaland Teater)

Jonas Haugen (Nordlysbyen Eiendom)

Kaja Kristensen (Regissør Altarevyen)

Ketil Høegh (Teatersjef Hålogaland Teater)

Kirre Arnberg (Dansenett Norge)

Kristian Figenschow (Teatersjef Hålogaland Teater)

Linda Hassfjord (Leder Arktisk Kultursenter, Hammerfest)

Linda Heltne (Daglig leder Thon Hotel Alta)

Maria Landmark (Dansekunstner)

Rolf Degerlund (Teatersjef Samiske Nasjonalteatret Beaivváš)

Rune Suhr Berg (Styreleder Alta Live)

Susanne Næss (Daglig leder Dansearena Nord)

Svanhild Pedersen (Daglig leder Finnmarksløpet)

Tanja Elina Lund-Lyngmo (Adjunkt Alta Videregående Skole, Drama)

Tonje Nilsen-Bie (Lektor Alta Videregående Skole, Drama)

Tom Remlov (Teatersjef Riksteatret)

Tore Fosse (Produsent Perleporten Kulturhus)

Torgeir Ekeland (Festivalsjef Alta Live)

Tore Wæraas