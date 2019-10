Meninger

En mann som var spedalsk, kom til Jesus, falt på kne og ba om hjelp: «Om du vil, kan du gjøre meg ren.» Jesus fikk inderlig medfølelse med ham, rakte ut hånden og rørte ham. «Jeg vil», sa han. «Bli ren!» Med det samme var spedalskheten borte, og mannen ble ren.

Jesus talte strengt til ham og sendte ham bort. «Se til at du ikke sier et ord om dette til noen», sa han. «Men gå og vis deg for presten og bær fram de offer for renselsen din som Moses har påbudt. Det skal være et vitnesbyrd for dem.»

Men mannen gikk av sted og ga seg til å fortelle om det som hadde hendt, og gjøre nyheten kjent vidt og bredt. Derfor kunne ikke Jesus lenger vise seg i noen by. Han holdt til utenfor byene, på øde steder. Men folk kom til ham fra alle kanter.

Markus evangeliet 1, 40 – 45.

Bønn med et oppriktig hjerte som vekker medfølelse kan sprenge grenser. Det skjer helbredelse og mannens hud blir ren og hel. Når noen på Jesu tid fikk påvist at de var blitt spedalske, ble de sett på som urene. De skulle holde seg for seg selv sammen med andre spedalske, så de ikke smittet friske mennesker.

Dersom noen ble friske fra sykdommen skulle de gå og vise seg for presten. Han skulle avgjøre om den som kom var blitt frisk, så denne kunne være sammen med andre uten sykdommen igjen.

I evangeliene leser vi om at Jesus helbreder, og gjør tegn og under. I disse sammenhengene ser vi at Jesus forstår nøden til de som bønnfaller ham slik at den vekker medfølelse og engasjement. Han handler på en slik måte at ryktet om ham sprer seg. Mange blir begeistret og noen blir skremt.

Hva er det som skal til for at noe vekker medfølelse og engasjement hos oss? Jeg tror at alle kan kjenne på skepsis og usikkerhet når noen ber oss om noe. Når vi ber om noe skal vi ikke be med tanke om fortjeneste, men vi skal be med et oppriktig hjerte.

For meg er det viktig å huske på at Gud kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv. Slik som vi leser at Jesus fikk inderlig medfølelse med den spedalske, slik vil Jesus ta imot våre bønner. Jeg kan ikke forklare hvorfor noen må vente lenge på bønnesvar, men jeg kan vise til Jesu egne ord der han sier: «Se jeg er med dere alle dager inntil verdens ende:»

God helg!

Bård Jahr

Vikarprest i Loppa