– Man krymper seg når enkelte folkevalgte mener Trump fortjener fredsprisen

Meninger

President Trump mener seg fortjent til den meget prestisjetunge Nobels fredspris. Om man ser på noen tildelinger av denne prisen opp gjennom årene kan man muligens forstå at han mener å ligge godt an. Her er mange kontroversielle tildelinger bestemt av Den norske Nobelkomite, – noen av disse er regelrette bomskudd, mener jeg.

Det er kanskje på tide å lage noen nye kriterier til grunn for denne tildelingen? Ikke vet jeg. Men det faktum at to stortingsrepresentanter fra Frp, Christian Tybring-Gjedde og Per-Willy Amundsen mener at Trump er kvalifisert gjør at man må stille noen spørsmål.

Alle vet at verdens desidert største våpenproduserende land er USA. Fredskandidaten Donald Trump, USAs president, har sett at det er behov for gjøre nasjonalregnskapet der borte mer spiselig overfor sine velgere. Han var derfor nylig på turné i Saudi Arabia med sofistikerte våpen i salgskofferten, og i nabolandet Jemen regner det derfor granater over både skyldige og uskyldige.

Vi kan i samme farta ta med Russland med Putin i spissen, som av samme grunn fallbyr dødbringende eksplosiver til krigsherrer rundt omkring her i verden. Og når vi likevel er i farta tar vi med produsentlandene Frankrike, Storbritannia, Kina og forsåvidt Norge og andre såkalt siviliserte land. Synes ikke det er mye å være kry over.

I sannhet har ingen av disse nevnte land derfor noe å klage og bære seg over når krigsflyktninger banker på døra i USA og Europa. Det må være det som kalles å møte seg selv i døråpningen, mener jeg. Man krymper seg når president Trump, som i tillegg tidvis oppfører seg særs lite presidentaktig, av enkelte folkevalgte her i landet blir tatt alvorlig når han mener seg fortjent til Nobels fredspris.

Navnet på vinneren av årets pris kunngjøres i november.

Håkon Bergmo