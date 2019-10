– Høie og Høyres forunderlige verden

Meninger

Så var det kjeft å få, igjen. Forrige gang var det Troms Høyres stortingsrepresentant Kent Gudmundsen som følte behov for å korrigere det han kalte «Leinans urimelige påstander om Høyre og regjeringen i forbindelse med flyambulansesaken», denne gangen er det altså selveste helseminister Bent Høie som prøver seg med en rett høyre, når han i et innlegg på altaposten.no beskylder meg for å komme med «en rekke feilaktige påstander som er med på å spre frykt i nord».

– Klar melding fra Erna – Bør få like klar melding fra folket, skriver Magnar Leinan.

– Feilaktige påstander som sprer frykt Påstandene fra Leinan kan ikke stå uimotsagt, skriver helseminister Bent Høie.

Sånn sett er jeg jo i meget godt selskap; svært mange innen både helsevesenet og politikken har fått den samme beskyldningen rettet mot seg når de har kommet med saklig og faglig veldokumentert kritikk av prosessen rundt operatørskiftet med luftambulansen.

Det kunne vært komiske Ali, Donald Trump eller nevnte Gudmundsen – og nå også landets statsminister – budskapet fra ministeren er uansett det samme: Det er ingen krise, beredskapen er ivaretatt, befolkningens trygghet har hele tiden vært det viktigste, alle pasientene har mottatt den hjelpen de skal ha, alt har gått helt riktig for seg, alt fungerer aldeles strålende og alt er i grunnen mye bedre enn før. Høie, Erna og Høyre vet selvfølgelig best – i suveren forakt for fagkunnskapen og de mange bekymringsmeldingene fra dem som til daglig arbeider i helsevesenet, og ikke minst overfor alle dem som har kjent på frykten og usikkerheten når sykdom og ulykker har rammet og luftambulansen har vært utilgjengelig.

Hyllesten av egen innsats er så pinlig at den burde få også mange internt i Høyre til å rødme. Spesielt i Nord-Norge. Men her har de jo av lojalitetshensyn – til regjeringen og moderpartiet i Oslo, ikke til sine egne velgere – gått under jorden. Tausheten er øredøvende. Nå gjelder det tydeligvis å holde kjeft.

Når man sitter med baken behagelig plassert på Stortinget og i regjeringskvartalet, et steinkast unna nærmeste sykehus og fjernt fra såkalt «vanlige» folks virkelighet, er det åpenbart vanskelig å forstå de store avstandene i nord. Spesielt i Finnmark; et fylke større enn Danmark. Tar vi i tillegg med Troms, får vi et landområde så stort at det tydeligvis overstiger både helseministerens og statsministerens fatteevne. Og forstår man ikke det, forstår man heller ikke den utryggheten folk her føler når beredskapen blir svekket.

Så kanskje kan litt geografiundervisning være til hjelp: Fra Alta er det nærmere 15 mil til Hammerfest, fra Kautokeino nesten det dobbelte. Fra Honningsvåg omtrent 18. Båtsfjordingene har en biltur på nærmere 25 mil til nærmeste sykehus, som ligger i Kirkenes. Fra Mehamn er det bortimot 37 mil til Hammerfest, men da er det nok lurere å gjøre som båtsfjordingene og kjøre til Kirkenes; dit er det «bare» 33 mil. Berlevåg ligger litt nærmere; drøyt 27 mil unna. Fra Vardø er det i underkant av 25.

Eksemplene kunne vært mange flere, men jeg tror vi stopper der – det burde være tilstrekkelig til å forstå uroen folk her føler når samtlige tre ambulansefly i landets største og mest værharde fylke står på bakken, ute av drift. Men dessverre virker det ikke slik i Høie og Høyres forunderlige verden.

Nei, Høie – den frykten folk kjenner på er nok høyst reell, men den er det hverken jeg, politikere, journalister eller høyt kvalifiserte leger, flysykepleiere og andre som til daglig arbeider i helsevesenet her nord som har skapt eller spredt. Den er det helt og holdent du og dine kolleger i regjeringen og partiet ditt som må ta ansvaret for, på grunn av et politisk handverk som står til stryk.

Magnar Leinan