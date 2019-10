– Alta Kraftlag må besinne seg

Meninger

Alta kraftlag har sendt stengevarsel til 17 av sine kunder som reserverer seg mot å få installert en ny strømmåler som de av legitime årsaker frykter.

Utrullingen av disse målerne har ikke bare møtt motstand i Alta, men over hele landet. Og hvordan denne motstanden håndteres rundt om er svært forskjellig. Ytterpunktene er helt ekstreme. Noen er enda ikke berørt i det hele tatt. En påstår faktisk at han bare ved å være svært standhaftig har fått frikort ved at han får lov til å beholde sin gamle måler akkurat som før.

Andre kunder har fremdeles gammel måler, men blir forsøkt avkrevd et ulovlig straffegebyr. I det andre ytterpunktet har vi Alta kraftlag, som vil sette hardt mot hardt ved å klippe strømmen. Forskjellene kan ikke være så store innenfor samme land, samme sak og samme tid. Man kan ikke gi frikort til en, og klippe strømmen til en annen. Her må Alta kraftlag besinne seg inntil videre. De har ikke engang hastverk fordi NVE har satt frist til 2021 med å få dette gjort.

Ole Peder Sunquist