Loppas nest største parti

Meninger

Det hender ikke så rent sjelden at jubel på valgnatta ender med bakrus og blåmandag. Det er bare å høre med Loppa Senterparti som ligger an til å bli redusert fra fem til en representant i det nye kommunestyret. Det er nesten så man må gni seg i øynene over det som har skjedd, ikke minst må det være spesielt for de som la Sp-lista i stemmeurnen.

Nå skal det sies at vi har gnidd oss i øynene før, blant annet i kommunestyresalen i Alta der vi fikk nasjonens oppmerksomhet da frustrerte Frp-politikere forlot avstemmingen på direkten. Det meste kan skje i nattens mulm og mørke – og i lys av dette skal vi kanskje være forsiktig med å konkludere før kommunestyrene har gjennomført selve voteringen. Både her og der.

Hvem som har sveket hvem i tiden etter valget i Loppa avhenger av hvem du spør, men det er på det rene at stolleken har gjort det ukjente partiet «Uavhengige» neststørst i Loppa. Alle fire har forlatt Sp-skuta på grunn av en bitter strid – og er ikke snauere enn at de innkasserer varaordføreren i kabalen som nå legges. Hvis det er en trøst må det være at de forfalne Sp-politikerne neppe er veldig uenige i det som Senterpartiet forfekter når det gjelder sentralisering og distriktspolitikk.

Veien fra opptelling til konstituering er brolagt med utfordringer, men Senterpartiet har vist seg å være spesialister på forhandlinger, eller skal vi si hestehandel. De har vært ordfører-spesialister landet rundt , så det handler om sunt bondeskjønn i et landskap av politikere som forsøker å finne et flertall med kalkulatoren parat.

Rekken av tabber må ha vært uendelig i Loppa, fra lista ble levert ukumulert til mangelen på dialog etter valget. Den store tabben er blant annet å endre spillereglene underveis, for eksempel å finne ut at nominasjonsmøtet ikke utpekte ordførerkandidaten, selv om det fantes en klar formening om rekkefølgen. I stedet fikk man en fiks ide om at antall personstemmer skulle være avgjørende. Når man kommer så skjevt ut av startblokka er det fare for at mannskapet springer i alle retninger

For Senterpartiet har resultatet blitt fatalt, mens unge Gøril Rydheim Henriksen får være ansiktet utad for fire tidligere Sp-politikere som har trukket lykkeloddet i politisk makt. Arbeiderpartiet har funnet det fornuftig å sitte stille i båten, før de altså har plukket opp den ene etter den andre over ripa. Resultatet er at blokka får solid flertall.

Vår anmodning må være at Loppa-politikerne forlater spillet og tenker helhetlig på vegne av lokalsamfunnet. Her har det vist seg at man ikke er veldig uenig om Loppas veivalg videre.

Rolf Edmund Lund,

Ansvarlig redaktør