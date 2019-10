– Klar melding fra Erna

Meninger

Krisen i luftambulansen er en varslet krise; bekymringsmeldinger og krystallklare advarsler har vært der fra første stund, både fra fagfolk i helsetjenesten, politikere og folk flest. Det tror jeg de fleste som leser aviser og ser på TV har fått med seg. At den så langt ikke må betegnes som en katastrofe med tap av menneskeliv skyldes helt åpenbart flaks og rene tilfeldigheter.

Men alle advarsler har prellet av som vann på gåsa; i flere år nå har det vært en seig og utmattende kamp mot helseminister Bent Høie og Høyre-/FrP-regjeringen, som sammen med Helse Nord og direktør Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten HF fra første stund har rigget en anbudsprosess der målet hele tiden har vært å spare noen millioner på bekostning av beredskap, trygghet og sikkerhet for befolkningen her nord. Det fikk vi en klar og tydelig bekreftelse på da de aksepterte det anbudet som var billigst, men scoret dårligst på kvalitet.

Resultatet av denne prosessen har vi sett i kaoset før, og i de siste tre månedene etter at Babcock overtok ansvaret 1. juli. Og nå opplever vi altså den absurde situasjonen at samtidig som samtlige tre ambulansefly i Finnmark er ute av drift, står Erna – landets statsminister – på Stortingets talerstol under trontaledebatten og hevder uten blygsel på spørsmål fra Rødts Bjørnar Moxnes at beredskapen i luftambulansetjenesten aldri har vært bedre. Luftambulansen er styrket, skryter hun. Med et skjevt smil. Uten å rødme. Det er nesten ikke til å tro.

Noe av det mest forstemmende med det hele er imidlertid at våre «egne» folkevalgte, de som skulle være vår stemme og tale vår sak overfor sentrale myndigheter, hele tiden har vist seg som servile etterplaprere, mer opptatt av å snakke regjeringen og partiledelsen i Oslo etter munnen enn å stå opp og forsvare interessene til sin egen landsdel og folket her. Som takk for tilliten fra sine velgere har deres bidrag nærmest uten unntak vært å løpe moderpartiets ærend ved å bortforklare og drive skjønnmaling, eller ganske enkelt sitte musestille og holde lydig kjeft. Politikerforakt? Det sitter langt inne å si det – men ja; dessverre. Hvordan de responderer på Ernas utsagn denne gang skal bli interessant å se…

Med den forhistorien denne saken har hatt burde vi vel ikke lenger la oss overraske av noe som helst fra Erna og resten av Høyre. Det som imidlertid er til å forundres over, er at noen her nord i det hele tatt fortsatt velger å gi sin stemme til partiet. Men forhåpentligvis fører Ernas klare melding i Stortinget i forrige uke til at hun får en like klar melding i retur fra folket i nord. Det synes jeg hun har fortjent…

Magnar Leinan