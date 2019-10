Meninger

2. oktober hvert år markerer sosialpedagoger (i Norge barnevernspedagoger og vernepleiere) over hele verden den internasjonale sosialpedagogdagen.

Vi har nettopp lagt bak oss et kommunevalg og mange engasjerte lokalpolitikere er i disse dager i ferd med å utvikle den gode velferdspolitikken de lovte sine innbyggere i valgkampen. For å vite hva kommunens innbyggere trenger og folk til å gjennomføre oppgavene med høy kvalitet, trengs det gode fagfolk. Mange av disse fagfolkene er barnevernspedagoger og vernepleiere. I Norge arbeider mange tusen barnevernspedagoger og vernepleiere for inkludering og sosial rettferdighet og for å gjøre livet bedre for barn og voksne som av ulike grunner har det vanskelig. Fagfolk som både sier ifra hvor skoen trykker og som hver dag utfører disse oppgavene. Dette er stolte ansatte som er glad i jobben sin og som fortjener oppmerksomhet. I dag er dagen da du kan gi disse nøkkelpersonene i velferdstjenestene litt ekstra oppmerksomhet.

Mange barnevernspedagoger og vernepleiere står daglig i krevende situasjoner i møte med mennesker som har det vanskelig. Ofte med for lite ressurser - som mangel på gode og riktige tiltak eller nok og riktig kvalifisert bemanning. De finnes i barnevernet, i skolen, på institusjoner, i kommunene, i psykisk helsearbeid, i arbeid med mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, i rusomsorg, i kriminalomsorg - kort sagt de er overalt - og du trenger ikke lete lenge før du finner en du kan gi litt ekstra oppmerksomhet til i dag.

FNs barnekonvensjon og FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne er viktige utgangspunkt for arbeidet som barnevernspedagoger og vernepleiere gjør. Profesjonene er garantister for at barns rettigheter ivaretas og for at personer med nedsatt funksjonsevne inkluderes i samfunnet.

Vi i FO Finnmark ønsker alle barnevernspedagoger og vernepleiere til lykke med dagen. Som fagforening og profesjonsforbund understreker vi at medarbeidere innen våre profesjoner har den kompetansen som trengs, både til å fortelle myndighetene om hva som skal til for å bygge gode oppvekstmiljø og til å sørge for at mennesker i vanskelige livssituasjoner får den hjelpen og tilretteleggingen de trenger.

Bruk dagen til å gjøre stas på alle barnevernspedagogene og vernepleierne, det fortjener de!

Heidi E. Pedersen

Leder FO Finnmark