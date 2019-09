– Takk for meg, Alta!

Meninger

Tirsdag var dagen kommet til siste kommunestyre for min del. Det er med blandede følelser etter 16 år her. Men, det er en tid for alt.

Det er jo ikke slik at vi politikere bare krangler og er uvenner. Tvert i mot, så blir vi gode kolleger som forsøker å gjøre det beste for befolkningen i Alta. Da med ulike løsninger og diskusjoner, men ender som regel godt. Det er heller ikke å legge skjul på at vi fikk en tøff start ved konstitueringen for fire år siden, som jeg håper aldri mer vil forekomme i Alta.

Derfor vil ingenting glede meg mer at denne gangen går konstitueringen som det skal, i form av de stemmer og tillit de enkelte parti ble utdelt under valget. Og jeg ønsker både gamle og nye politikere lykke til i sitt viktige verv. Ikke minst dere som er nye. Da er det viktig å ivareta disse på en best mulig måte.

Dessverre ble det få damer inn i denne perioden også. Skal heie på dere. For min opplevelse av politikken er at særlig middelaldrende menn kan oppleve damer med meninger utfordrende. Både jeg og Trine Noodt har til tider blitt både påklistret merkenavn som både «gråtekoner» og annet. Blitt harselert med og utflirt. Men vi har stått sammen og aldri latt oss knekke.

Det er girlpower.

Så nå går min ferd videre til Troms og Finnmark fylkesting. Det er to av Norges vakreste fylker som skal bli til ett fra 1. januar. Dette blir en stor og krevende jobb for oss alle, men til nå er mitt førsteinntrykk av Troms-politikere udelt positiv. Opplever de også som langt mere ryddig en hva vi har sett fra dagens posisjon i Finnmark med Ap, SV og KrF.

Så mitt ønske er at vi med godt samarbeid skal bruke våre krefter å «tyne» Oslo og ikke hverandre. Det er nemlig der nede makta og penger overført fra ressurser b.l.a nord ligger, og vil Oslo fortsatt ha disse pengene, så må vi få midler til å bygge ut infrastruktur i nord. Disse to ting henger sammen.

Heldigvis er vi mange fra Finnmark som vil være med i det nye fylkestinget. Bare fra Alta får jeg med gode venner som Ronny Berg, Tommy Berg, Kristen Albert Ellingsen, Jan Martin Rishaug, Trine Noodt med flere. I og med at jeg kun får fylkespolitikken å jobbe med, så vil jeg også kunne ha langt større kapasitet og krefter nå til kun å fokusere på fylkespolitikken.

Gleder meg virkelig til å ta fatt på denne jobben, så tusen takk til dere alle som stemte på meg, og ga meg personstemmer. Skal stå på å gjøre det jeg kan for å ikke skuffe dere, og hvem vet, muligens om fire år er jeg på plass igjen i Alta kommunestyre? Mulig jeg sier som Arnold Schwarzengger: I’LL BE BACK!

Rut Olsen, Frp