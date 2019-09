Bekymringer som ingen tør å snakke om

Meninger

De aller fleste muslimene i Norge er hardt arbeidene, ærlige og flotte mennesker med respekt for norske lover, norsk kultur og egen religion. Det er ikke disse menneskene eller ubetenksomme kommentarer som gjør at enkelte i Norge har utviklet en viss motvilje og skepsis til muslimer.

Noe av årsaken kan skyldes irritasjon over at vi må gi avkall på våre tradisjoner og vår kultur for ikke å støte våre nye landsmenn. Hovedårsaken er at vi stadig ser reportasjer og bilder av galskapen som skjer i muslimske land. Mange lurer på om det fins fredelige og demokratiske land i den muslimske verden? Mange har hørt at muslimenes misjonsbefaling er at de skal gå ut i verden, drepe alle ”van - troende hunder”, overta den religiøse makten, innføre sharia lover og muslimenes skikker og kultur. Jeg tror ikke at det er mange muslimer i Norge som mener dette, men det er dette som skaper bekymring hos det norske folk. Folk syns ikke at muslimske ledere i Norge tar sterk nok avstand fra det som skjer i de landene de har rømt fra.

Snillister og naive politikere prøver å overgå hverandre for å lage glansbilder av sin egen moralske fortreffelighet. De som er bekymret over muslimsk innvandring blir oppfordret til å stikke hodet i sanden og holde kjeft. Det har vært en feilslått politikk i Sverige og mange andre europeiske land. De fleste muslimer som kommer til Europa flykter fra sine hjemland fordi ekstremister og despoter har utviklet en kultur og styringsform som ikke gir rom for demokrati, likhet og fredelig sameksistens!

Er ikke muslimene engstelig for at det styresett og den kulturen de rømte fra skal spre seg til deres nye hjemland? Vi som lever i et demokratisk land med rettsikkerhet, trygghet, religionsfrihet, tale og trykkefrihet vil gjerne ta vare på disse verdiene slik at vi kan beholde dem!

Hvor lenge vil muslimene videreføre sin kvinne undertrykkende kultur?

Hva mener de muslimske kvinnene om å være annenrangs, usynlige fødemaskiner underlagt mannens styring? Hva mener norske muslimer om sharia lovene og hvordan skal disse tilpasses norsk kultur og norske lover?

Behov for informasjon, kunnskap og meningsutveksling og avklaringer er stort. Det er kanskje ikke grunn til å være bekymret, men feier man bekymringene under teppet kan det åpne for en snik islamisering som vil øke befolkningens uro. Vi er avhengige åpenhet og kritiske spørsmål fra presse og vanlige folk for å sikre en god og trygg samfunns utvikling.

Å stoppe debatten kan skape en ”trykk koker” som til slutt kan eksplodere.

Jeg er ikke rasist og har ingen religiøse fobier! Som avdanket politiker har jeg mulighet til å ta opp et tema som skaper uro hos den norske befolkning og som dagens politikere ikke finner det politisk korrekt å snakke om. De forsvarer tale og trykkefrihet men deltar stilletiende i dagens forfinede ”menings tyranni” for å sikre sin politiske framtid!

Bjørn S. Odden