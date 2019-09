Glad kontrollutvalget undersøker salget

Meninger

Loppa SV er fornøyd med at kontrollutvalget velger å gå videre med undersøkelse av forholdene rundt salg av helsehuset på Sandland. Vi sendte melding i april til kontrollutvalget om saken da vi ønsket å få en gjennomgang av prosessen rundt salget. Dette har vært samtaleemne blandt mange av kommunens innbyggere over lengre tid, og det vil være nødvendig med en undersøkelse for å få klarhet i lovligheten i denne prosessen.

Tillitt er det som gjør lokaldemokratiet mulig og alle saker som kan svekke tillitten til de folkevalgte er alvorlige nok til at det bør undersøkes. Vi håper vi har flertallet i kommunestyret med oss på å gå videre med undersøkelser i denne saken slik at vi får satt et puktum.

Cato Kristiansen Leder Loppa SV