– Jeg anser påstandene om nyere skader på Hvaldimir som oppspinn. Flua som ble til en elefant

Meninger

Jeg har fotografert Hvaldimir fredag den 13.9. fra kl. 1900 og i 25 minutter i Bossekop. Fikk tatt bilder i forskjellige vinkler.

På ryggen har han tre små merker etter en langsomtgående propell og disse fikk han i Hammerfest av de som forsket på han for en stund tilbake, da de ikke er av nyere dato etter det jeg så. Det var overhode ikke dype merker. Dette ble også dokumentert i en video som jeg fikk sendt fra Hammerfest etter at jeg la ut dette på Facebook.

På den tiden jeg observerte Hvaldimir dykket han blant annet ned på bunnen og kom opp med en sjøstjerne som han lekte med. Jeg ønsker å sende bildene til dere da det i aviser blir påstått at han har fått to nye skader i Alta. Dette har hauset opp stemningen mot folk i Alta og en journalist har skrevet at han har fått 2 nye skader det siste døgnet ifølge den som ble intervjuet. Noen har skrevet stygge kommentarer om folket i Alta med utgangspunkt i påstanden om nye skader på Hvaldimir.

Jeg stiller spørsmål om hvem det er som er kilden til slike løse påstander og at dette blir videreformidlet og fremstilt som en sannhet. Journalisten burde ha stilt kontrollspørsmål for å sjekke opplysningene. Det har jeg erfaring med etter 33 år i politiet. Herved anser jeg påstandene om nyere skader på Hvaldimir som oppspinn. Flua som ble til elefant. Ellers anbefaler jeg båtfolket å holde seg unna Hvaldimir.

Ole Solbakk, Alta