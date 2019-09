– Fefo har full forståelse for bekymringen

Meninger

FeFo har full forståelse for at alvorlig sykdom blant hunder skaper bekymring.

Når hunder dør i sør og det ventes jegere fra hele landet til nord, så forstår FeFo at folk blir bekymret. Også vi er det. Spørsmålet er: Hva kan vi gjøre?

All forvaltning i FeFo er kunnskapsbasert. Når en slik situasjon oppstår, forholder vi oss til hva slags råd smittevernmyndighetene gir. De siste dagene har vi hver dag hatt dialog med Mattilsynet, sist søndag morgen. Vi følger med på hva Fylkesmannen i Finnmark sin beredskapsavdeling gjør og har dialog med våre kolleger i Statskog, samt at vi følger med andre grunneiere. Alle forholder seg til Mattilsynet.

Selvsagt følger vi også med på hva dere – innbyggerne på Finnmarkseiendommen – mener. Vi ser at flere tar til orde for jaktforbud med hund. Når den fremste kunnskapen i Norge ikke mener at dette er det beste vi og andre grunneiere kan gjøre, har vi ikke et grunnlag for å overprøve dette. Mattilsynet anbefaler hundeeiere å begrense nærkontakten mellom hunder og å holde hunder i bånd slik at man har kontroll på dem. Her er førstelinja for den beste håndteringen av situasjonen akkurat nå. Vi registrerer at også Norges Jeger- og Fiskeforening Finnmark (NJFF Finnmark) er på samme linje.

La det likevel være klart: Endrer situasjonen og de faglige rådene seg, vil FeFo umiddelbart innrette seg etter dem. I helga har vi stått i beredskap for å kunne gjøre nettopp det, og vi vurderer situasjonen fortløpende. FeFo vil også refundere jaktkortet for jegere som blir hjemme.

Her står vi altså nå: Foreløpig har ikke nasjonale myndigheter innført karantene i forhold til transport av hund. Verken FeFo eller andre grunneiere kan hindre at jegere, og andre hundeeiere, flyr eller kjører med sine hunder. Vi kan heller ikke forby at folk går tur med hunden sin. Heller ikke luftfartsmyndighetene har lagt seg på forbudslinja. I forhold til jakt med hund på FeFo-grunn, ville et forbud måtte omfatte alle jegere som bruker hund, inkludert den allerede igangsatte elgjakta i Kautokeino og Karasjok. Dette fordi vi ikke vet om og hvordan sykdommen smitter, og fordi vi ikke vet om hunder fra Finnmark har vært i kontakt med smittebærende hunder på utstilling, prøver eller ved nylig kjøp. Akkurat nå er det høysesong for kjøp og salg av trekkhunder. FeFo verken skal eller kan garantere at hunder i Finnmark er sykdomsfrie.

Vi ser at det påstås at FeFo kun tenker på vår egen økonomi. Ærlig talt har vi ikke ofret det en eneste tanke. FeFo skal ikke gå med store overskudd. Derfor har vi Norges rimeligste jakt. Da har vi heller tenkt på det lokale reiselivet som vi har holdt av jaktkort til og som sammen med øvrig lokalt næringsliv har jakta som viktig inntekt og arbeidsplass.

Også vi i FeFo er jegere og hundeeiere, vi forstår at folk er bekymret - og er bekymret selv. Hunden er også vår beste venn. Vi følger med på adferden deres som andre hundeiere, og følger rådet fra Mattilsynet om å unngå nærkontakt med andre hunder.

Inntil smittevernmyndighetene sier noe annet er dette det beste vi alle kan gjøre.