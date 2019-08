– Vi må stå samlet

Meninger

Vi har holdt godt trøkk i sykehussaken lenge og jeg er mer optimistisk i dag enn for et par år siden. Det er riktig at Stortinget bestemmer avgjørende mye i sykehussaken. Men hvordan et lokalt kommunestyret jobber, kan også spille en avgjørende rolle. Og et samlet kommunestyre står sterkere enn et splittet.

For fire år siden reagerte mange at kamp for et sykehus ble en for stor del av den lokale valgkampen. Men enden på visa var at velgerne bidro til et nytt kommunestyre som klarte å samle seg på en sterk og positiv måte.

Jeg er kjempefornøyd med det! Men vi er, som sagt, enda ikke i mål,

Det er nå valg av nytt kommunestyre. Aldri har det vært mer viktig enn nå, at våre lokale folkevalgte er villig å stå samlet og dra lasset i samme retning.

Det er velgerne som nå skal bestemme hvem som skal dra lasset over målstreken.

Ikke stem blankt. Stem så det hjelper oss - nå som det gjelder mest.

Raymond Londal