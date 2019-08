– Ikke alt kan man le bort

Meninger

Det er ikke alt man kan le bort, selv med verdens mest smittende latter. Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum havnet fullstendig i spagaten da han gjorde et strategisk forsøk på å tekkes både Alta og Hammerfest i sykehussaken. Han kunne like gjerne ha prøvd seg på å megle fram en løsning i Midtøsten.

Sp-lederen er en verbal mitraljøse når han får snakke forhåndsprogammert om Oslo-arrogansen og overkjøring av distriktene, men sykehussaken egner seg ikke for regler på autopilot. Som den reneste Ole Brumm åpnet han honningkrukka i Hammerfest, for deretter å gjøre det samme i Alta. Blant de matematiske kunststykkene var at han i praksis lovet fullverdige sykehus på begge sider av Sennalandet. En oppbygging i Alta må nemlig ikke gå ut over sykehuset i Hammerfest.

Problemet er at regnestykket ikke går opp, selv ikke med all verdens diplomatiske evner. Fødeavdeling og akuttsykehus betyr i realiteten dobbelt opp. Den gordiske knuten finner Vedum i utredningen som allerede er laget av Oslo Economics og en oppdatering kunne han eksempelvis fått av sine lokale venner i partiet, så hadde populismen blitt litt mindre åpenbar.

I virkelighetens verden er Hammerfest sykehus allerede nedskalert ved at Alta nærsykehus realiseres og tar av mer enn 20.000 konsultasjoner, blant annet på MR og CT, som nå rigges for kortreiste pasienter. På den måten sparer man samfunnet for enorme reisekostnader, som gjør at flere tusen pasienter får hjelp der de bor. I tillegg betyr oppbyggingen i Alta at mange kronisk syke får verdig behandling. Da gjenstår det naturligvis utrygge fødende og akutt syke, men også her er det så godt som umulig å gjøre noe, uten å forrykke balansen og skape forsterket raseri.

For Alta Senterparti ble ikke Vedum-effekten helt etter planen. De fikk vel snarere latteren i vranghalsen, da sitatene fra Hammerfest ble kjent. Senterpartiet håver inn stemmer på by og land-problematikken, ikke by mot by i distriktene. Strategisk sett burde han droppet et ubehagelig helsetema i valgkampen, blant annet på grunn av at han er fullstendig uenig med Alta Sp i at det er en god ide å organisere Helse-Finnmark under paraplyen til UNN. Her er man enige om å være uenige.

Det er en kjent problemstilling for de fleste partiene, som at Alta venstre er helt på kollisjonskurs med moderpartiet i spørsmålet om bompenger. Alta venstre vet naturligvis at det vil kostet dyrt å omfavne bomringer noen uker før valget, så her ville løsmunnede rikspolitikerne på besøk blitt satt i karantene. Vi har for vår del ingenting imot at politikere gjester lokallagene, men da bør de snakke om lokale og regionale saker – i tillegg til at de skjønner at det ikke er klokt å tale med to tunger.