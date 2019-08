Meninger

På tide noen setter fokus på og prioriterer de i samfunnet som har en eller annen form for funksjonsnedsettelse.

Mandag 26. august deltok jeg i en politisk debatt arrangert av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Finnmark (FFO).

Når jeg hører historier fra pårørende om hvordan de må kjempe for å gi sine kjære de tjenester dem har krav på for å leve et best mulig og normalt liv, ja så gjør det noe med meg langt inn i hjerterota. Vi kan ikke akseptere at det skal være slik, og nå må vi som politikere begynne å prioritere disse flotte personene og ikke bare snakke.

Jeg kan garantere hvis jeg kommer inn i kommunestyret at jeg skal jobbe for at de med en eller annen form for funksjonsnedsettelse skal prioriteres, og det gjelder både innen bolig, skole, helse, jobb og friluft.

De pårørende skal slippe å måtte kjempe alene for at deres kjære skal kunne leve et likeverdig liv med verdighet, og det kan jeg love jeg skal være med å kjempe for, helt til det ikke er nødvendig å kjempe for det man rettmessig har krav på.

Til slutt vil jeg takke FFO som setter fokus på dette, og til de som delte sine historier med oss.

Ronny Berg

Kandidat 41

Alta FrP