Dale som humørspreder

Meninger

Mens Erna Solberg (H) avbrøt Island- oppholdet for å stagge den lettere vulkanske stemningen i bompengesaken, reiste samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) motsatt vei, til Alta og Kvænangen. For å muntre opp lokale Frp-politikere, som virkelig trengte noen hyggelige løfter om både Kløfta og Kvænangsfjellet.

Bompenger og samferdsel har blitt den gordiske knuten i regjeringssamarbeidet, med sprengkraft nok til at Venstre og Frp utvikler uopprettelig politisk uvennskap, paradoksalt nok i opptakten til et lokalvalg. I både kommunevalg og fylkestingsvalg er veier og infrastruktur selve krydderet på valgflesket, så her trengs det mer enn en kulegrill for å tilberede leveransen.

For spesielt Frp-politikerne i nord har det vært frustrasjon over dårlig uttelling i Nasjonal transportplan (NTP) ved siste korsvei, blant annet det faktum at Kløfta-prosjektet plutselig var skjøvet ut i kulden. Bom stopp for Riksvei 94 er heller ingen god sak for regjeringspartiene akkurat nå Det har gjort at representanter for Frp og Høyre har måttet triumfere både to og tre ganger utenfor tunnelåpningen i Skarvberget, eller har gledet seg over det som har skjedd i Salkobekken. Utbedring av Kvalsund-brua er nok heller ikke det som får velgerne til å storme til valglokalene.

Følelsen av reprise er ikke god, selv om vi tross alt kan glede oss over ny bru i Tana og tunnel på ferdselsåra til Nordkapp. Alta Vest er sluttført, men etter så mange år, er det ikke bare å ta bølgen for akkurat det løftet. Trøsten akkurat nå er kanskje Kvænangsfjellet, som om noen måneder er i vårt fylke. Det er også et prosjekt som betyr mye for innfarten til Finnmark og ambisjonen om å innlemme Nord-Troms tettere i Alta-regionen.

Da var det godt nytt at samferdselsminister Jon Georg Dale lovet å framskynde både Kløfta og Kvænangsfjellet, men det handler altså verken om penger eller grønt lys. Det handler om en kø som er både tøyelig og uforutsigbar, til dels basert på hvem som bøyer seg for bompengepress, pluss at et løfte er knyttet til den som til enhver tid gir det. Kommer det en ny regjering, nye folk og nytt flertall, kan de strengt tatt legge kabalen på nytt.

Likevel; vi synes det klokt av lokale Frp-politikere å kreve innhold når sentrale politikere kommer nordover for å kaste glans over et valg de egentlig ikke deltar i. Festtaler er hyggelig der og da, men kan være en bjørnetjeneste hvis den blir innholdsløs nok.

Både Arbeiderpartiet, Senterpartiet og andre har pratet varmt om viktigheten av Kløfta, E45, korridoren fra finskegrensa og modulvogntog, så da bør anmodningen om tverrpolitisk kamp tas til følge. Her bør alle gode krefter bidra til en trygg og god vei gjennom Eiby, gjennom Kløfta og videre mot Riksvei 92, Kautokeino og grensa.