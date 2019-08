– Kan vi ikke bare la Erna være Erna?

Meninger

Man kan lure på om riksmedia, og spesielt NRK, allerede har startet valgkampen foran stortingsvalget i 2021. Det kjøres valgdebatter etter valgdebatter med partiledere, og de fortsetter med partilederutspørringer og stort fokus på rikspolitikere. Man kunne kanskje tenke at de ikke har forstått at det er i kommunene og fylkene det skal skje denne gang.

Det er en gang slik at verken Jonas Gahr Støre, Siv Jensen, Erna Solberg eller Trygve Slagsvold Vedum skal bestemme hvilken barnehage eller barneskole som skal bestå i din kommune. Heller ikke hvilke fylkesveier som skal rustes opp, eller hvordan det videregående skoletilbudet i ditt fylke skal opprettholdes og utvikles. Det er det nemlig lokalpolitikerne som skal gjøre, forhåpentligvis uten at de må ringe partikontoret i Oslo for å høre hva de får lov å mene. Så kan ikke Erna få lov å være Erna en stund, også kan vi heller hente hennes valgkamputspill fram når stortinget skal velges om to år?

Kanskje mener NRK-sjefene på Marienlyst at kanalens partilederutspørringer gir deg som velger i Korsfjord, i Talvik, i Maze eller i Øksfjord god hjelp før du går til stemmelokalet for å stemme fram dine lokalpolitikere. Jeg håper derimot du rett og slett driter i hva som menes på Youngstorget eller på andre partikontor i hovedstaden. Og at du i stedet vil spørre lokalpolitikerne i din kommune og ditt fylke hvordan de mener å gjøre det beste for deg og dine.

Det er nemlig kommunepolitikerne som har ansvaret for nærskoletilbudet til kommunens skolebarn, barnehager til de yngste, hvilke sykehjem kommunen vil tilby de syke og eldre, og de har ansvaret for kommunal satsing på idrett og kultur. Akkurat som det er fylkespolitikerne som har ansvaret for at bussen tar deg hjem på et fornuftig tidspunkt og på gode fylkesveier, at ferga går og at ungdommen har videregående skoletilbud nær hjemstedet.

Når det er kommune- og fylkestingsvalg skulle jeg heller sett at lokal- og regionalkontorene fikk tilført de store ressursene som nå brukes på Erna og co slik at regionsendingene ble kraftig utvidet. Så skal det sies at her i Finnmark har NRK-Finnmark én fylkesdebatt, riktignok uten å invitere alle parti som stiller til valg, men det burde vært så mye, mye mer. Men drit i det, ikke hør på Erna og Jonas. Spør heller dine lokalpolitikere.

Magne Ek

7. kandidat Nordkalottfolket

Fylkestingsvalget

Troms og Finnmark