– Vi må stå samlet om dette veiprosjektet

Meninger

Det er lokalvalg igjen. Så langt tilbake som man kan huske har politikere i Loppa jobbet for utbedring av FV882 fra Øksfjord til E6 i Langfjorden. Mye er gjort. På midten av 80 tallet ble det en ferjefri helårsvei da tunnelen mellom Skarvberget og Storvika ble bygget. Senere mot 90-tallet ble den bratteste kneika i stupet i Øksfjordbotn utbedret slik at tungtransport kunne klare å komme seg over eidet til Tappeluft. Så ble det stopp. Siden da har utbedring av flaskehalsene i de bratte svingene i Øksfjordbotn og Tappelufteidet vært sikker post på valgprogrammene hos alle parti i Loppa. Årets valg er intet unntak.

Da man begynte å utbedre E6 gjennom Langfjorden var rådene fra veivesenet i Finnmark å legge traséen på vestsiden av fjorden forbi Tappeluft og ut mot Seljeli og over ei bro der hvor fjorden kun er rundt 35- 36 meter dyp. Forslaget ble begrunnet med at all bebyggelse er på vestsiden av fjorden og at det var langt mindre problem med snøras på denne siden. Slik ble det ikke. Loppa Senter parti har i likhet med de andre partiene i kommunen også ved årets valg satt utbedring av FV882 på programmet. Vi har imidlertid tillat oss å påpeke at Loppa vil aldri vil få utbedret denne strekningen uten at vi finner løsninger som også nabokommunene kan dra nytte av. Vi vil med dette lansere et forslag som styrker Øksfjords rolle som trafikknutepunkt og vil kunne gagne, ikke bare Loppa kommune, men også i stor grad Hasvik og Alta kommune, og til sist også Finnmark fylke:

Loppa Senterparti foreslår å slå en tunnel fra Nordelva i Øksfjordbotn i rett linje under Rivartind og ut til Seljeli og bro over på samme punktet som ble foreslått på 80-tallet. Strekningen Øksfjord til Alta vil på denne måten bli betraktelig mindre sårbar for vintervær og kortes ned med hele 30km fra 115 til 85km. For Loppas næringsliv vil gevinsten være stor og skape en helt ny mulighet for å utvikle kommunen. Hasvik kommune vil få løst sitt logistikkproblem for sin transport av fisk sørover og kortere reisevei for turister til storfiskens rike. For Altas del vil en betydelig nedkortet og sikrere vei mot Øksfjord gagne godstransporten til Alta. Per i dag går store deler av godstransporten til Alta på kjøl til Øksfjord for så å gå med tungtransport til Alta. Turistnæringen i hele området ville også kunne nyte godt av kortere vei mot Alta, også Hurtigruten. Ved å også utbedre veistubben Seljeli -Tappeluft kunne Vest-Finnmark sikret seg en betydelig kortere omkjøringsvei ved rasstengt E6 i Langfjorden. Dagens eneste alternativ for å komme seg bilveien Fra Alta til Tromsø er 241 km lenger og går via Finland.

Loppa Senterparti utfordrer med dette alle lokalpolitikere i Loppa, Hasvik og Alta, ja til og med fylkespolitikerne våres, til å se på Loppa Senterparti sitt forslag om utbedring av forbindelsen FV882 til E6. Det er først når vi står samlet og kan argumentere for et veiprosjekt som gagner flere kommuner at har vi et håp om å få det inn på nasjonal transportplan. Godt valg folkens!

For styret i Loppa Senterparti

Thor Harald Seljevoll, leder og

3. kandidat Loppa Senterparti