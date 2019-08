– Jeg er virkelig bekymret for hvordan de eldste har det på ulike sykehjem

Meninger

Jeg vil sende et postkort – som et leserinnlegg – for å fortelle deg hvordan det kan oppleves å være pårørende til en forelder som bor på sykehjem.

Du vet det kanskje ikke, men min mamma klarte ikke lengre å ta vare på seg selv, og flyttet etter mye «om og men» fra sitt eget kjære hjem, til ny adresse ved et sykehjem, som nå er blitt hennes nye hjem. Du skal vite at det jeg skriver her i fortsettelsen, er mine tanker og refleksjoner omkring de erfaringer jeg så langt har gjort meg i møte med det offentlige omsorgssystemet innen- for eldreomsorgen.

Jeg er stadig på besøk i det nye hjemmet til min mamma. Hun har fått det koselig, selv om det er plass til bare det aller nødvendigste av personlige og kjære ting. På veggen er det hengt opp noen familiebilder og broderier, og kjente og kjære pynteting og duker er plassert i rommet. Og jeg må ikke glemme å nevne at mamma har fått satt opp sine egne gardiner, der både farge og stil står i stil til henne som person. Må jo bare nevne for deg at hun alltid har elsket farger, både i klær og i interiør.

Jeg oppfatter at min mamma er glad for å ha noen kjente og kjære ting rundt seg, og i samtaler med min mamma kan hun gi uttrykk for glede omkring sine kjære, gamle ting, smykker og bilder, og forsøker med de ordne hun husker å fortelle om opplevelser som kroppen nå bare erindrer. Du skal vite at slike stunder er som «gull» for meg, som jeg tar med meg videre i mine fortellinger til mine barn.

Til tross for sykdom og sterke plager, som på en skremmende måte forandrer personlighet, er det noe annet som, på underlig måte, kommer tydelig fram, og det er at vi er så tett på hverandre, på en måte som jeg ikke har erfart tidligere. Jeg har egentlig ikke ord for det … men iallfall er jeg veldig takknemlig for disse opplevelsene med min mamma.

En annen ting som jeg også må fortelle deg, er at mamma hadde et fall, som resulterte i at en ganske sprek mamma-kropp fikk seg noen alvorlige slag, som gjorde kroppen hennes sterkt pleietrengende. Det betyr at hun nå er avhengig av enda tettere oppfølging når det gjelder helsehjelp og omsorg gjennom døgnet. Hun kjenner meg ikke alltid igjen nå, men når jeg nevner navnet mitt og gir henne en god og lang klem, kan hun gi meg det vakreste og kjente smilet, som jeg er så glad i. Men, du skal også vite at enkelte ganger er blikket tomt, hun er lei seg, uroen og angsten kan ta overhånd, og da er det viktigste å bare være sammen, holde i handa, stryke på kinnet, være tilstedeværende med min mamma. Men, som du skjønner, kan jeg ikke jeg være på besøk hos min mamma 24/7.

Beklager, hvis du opplever meg som overengasjert i det jeg videre vil fortelle her, men, jeg er virkelig bekymret for hvordan de eldste, som har flere komplekse utfordringer og atferd og altså er de sykeste i vår befolkning, har det på de ulike sykehjem. Jeg skal forsøke å gi deg noen «fakta» på min bekymring: for å ivareta et menneskes ve og vel, må det være et visst antall av tilstedeværende bemanning på et sykehjem. Håper du er enig i det?

Våre kjære på sykehjemmene skal kunne oppleve at de fysiologiske behov, behov for trygghet, sosiale behov, det å bli anerkjent, bli møtt på det personlige og åndelige området, er noe selvfølgelig, rett og slett fordi vi har med mennesker å gjøre. Med den lave bemanningen sykehjemmene anno 2019 har, undrer jeg meg om det er mulig å få dekt behov som å få gå på toalettet når behovet melder seg, få renset og pusset tennene, få ei hand å holde i når uro og angst melder seg, få tilrettelagte hjelpemidler, få fysikalsk behandling for å trene opp etter en skade, systematisk observasjon av helsetilstand, medisinbruk?

Og så er det noen andre ting jeg også må få nevne for deg: De fleste ansatte i sykehjemmene er kvinner, som i en krevende hverdag bretter opp ermene og gjør en formidabel innsats i møte med en stadig eldre og sykere pasientgruppe. Når det er for få «hender» til å løse oppgavene overfor våre seniorer, vet både du og jeg at det må «harde» prioriteringer til for å få gjort det aller viktigste. Noe som kan bety at ansatte blir «utbrente» og sykemeldte. I denne sammenhengen lurer jeg på om de ansatte har fått mer kompetanse til å handtere de komplekse utfordringene og behovene?

Vet vi noe om hvordan beboerne på sykehjemmene opplever tilbudet de får, om det er godt eller dårlig? Vet du noe om hvordan våre eldste har det på sykehjemmene? Jeg trodde jeg visste noe om hvordan tilbudet er, men erfaringen med å være «tett på» min mamma, tilsier at jeg må si at «lite visste jeg». Hvilken kunnskap har politikerne om hvordan de eldste blant oss har det på sykehjemmene? Jeg hører ofte snakk om «god eldreomsorg», hva menes egentlig med «god»? Kanskje bør det heller snakkes om «eldreomsorg» uten å benevne ordet «god», da det skaper forventninger som kanskje er urealistisk? Hva tror du?

Nå skal jeg snart avslutte dette postkortet til deg, men vil be deg om en tjeneste fordelt på tre punkter:

1. Tenk over hvordan du vil ha det på «dine gamle dager».

2. Hva er verdighet for deg?

3. Besøk noen på sykehjemmet! (PS: Du får sjansen til å oppleve stunder med «gull»).

Håper å høre fra deg!

Datter og pårørende, Alta