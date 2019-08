– Samisk debatt trenger ikke dyre konferanser

Meninger

Jeg mener det er en svært dårlig idé å flytte den samiske samfunnsdebatten inn i konferansesaler der bare de som representerer institusjoner, bedrifter og organisasjoner med penger har råd til å delta. Dyre elitekonferanser er en utvikling i storsamfunnet som jeg mener vi skal være svært forsiktig med å kopiere til det samiske samfunnet, og det overrasker meg at Nordkalottfolkets Toril Bakken Kåven går i fullt forsvar for denne eliteutviklingen.

I forrige uke var jeg ute og kritiserte at Finnmarkseiendommen (FeFo) skulle ta godt over 3000 kroner (med moms) i deltakeravgift for sin samiske kultur- og språk-konferanse Nanne/Styrk. Begrunnelsen for prisnivået var at andre konferanser tar enda mer i avgift.

Jeg mener det er på sin plass å stille spørsmål ved den generelle utviklingen av høyprofilerte arenaer der politikere og de med penger møtes for diskusjoner bak mer eller mindre lukkede dører. Jeg ønsker ikke at vi skal lage egne samiske varianter av for eksempel Kirkeneskonferansen eller Agenda Nord-Norge, men gjøre det vi kan for å holde den samiske samfunnsdebatten på et nivå så nært folket som mulig.

Når en offentlig aktør som FeFo arrangerer samiske konferanser, mener jeg det er svært naturlig at det budsjetteres med de utgiftene som det faktisk koster å arrangere en konferanse. Dette gjelder også Sametinget, fylkeskommuner og statlige aktører. På alle nivåer bør de offentlige instansene sørge for at debattene holdes på et så åpent, tilgjengelig og folkelig nivå som mulig.

Så er det en helt legitim innvending at konferanser generelt ikke er tilgjengelig for folk flest, siden de gjerne holdes på ukedager. Jeg tar gjerne del i en samtale om hvordan vi kan løse dette. Kanskje vi skal ta en debatt på om konferanser i offentlig regi helst skal legges til helgene eller til ferietid, sånn at flest mulig for mulighet til å delta?

Jeg mener det er viktig at vi samepolitikere kjemper for demokratiet og den åpne samiske samfunnsdebatten, og at vi har en plikt til å si fra om vi ser en utvikling der debatten fjernes fra folk og vanlige samiske kultur- og samfunnsaktører.

Derfor må jeg si at jeg blir svært forundret når Toril Bakken Kåven i Nordkalottfolket går til frontalangrep på meg fordi jeg ønsker å gjøre de samiske debattene mer tilgjengelig for folk.

Kåven trekker frem at både jeg selv og andre NSR-politikere deltar på store konferanser i landselden eller nasjonalt, som for eksempel Arendalsuka hvor blant annet sametingsrådet vårt er til stede og representerer Sápmi. I motsetning til Kåven mener jeg at det er fullt mulig å både gjøre jobben vår som politikere med å kjempe den samiske sak gjennom å være til stede på konferanser og arenaer som tross alt eksisterer, og samtidig holde vår egen bakgård ryddig med å ikke utvikle et parallelt og utilgjengelig konferansesamfunn i Sápmi.

Til slutt vil jeg si at jeg er svært glad for at FeFo viser et ønske om å bidra til at samisk språk og kultur styrkes, og det er bra at de nå også erkjenner at det planlagte prisnivået var problematisk. Jeg ønsker velkommen signalet om at de ser etter andre måter å sette agenda. Det er tross alt en del av formålet i Finnmarksloven å styrke samisk kultur og samfunnsliv.

Runar Myrnes Balto

Leder i Norske Samers

Riksforbund (NSR)