Meninger

Den siste uken har det rast en debatt om FeFo´s deltakerpris på deres årlige konferanse. For første gang skulle FeFo arrangere konferanse som i sin helhet var dedikert samisk tematikk: -«Hva må til for å styrke samisk språk og kultur», og prisen for å delta var satt til samme nivå som tidligere konferanser. Denne gangen 2950 kroner.

Det er prisverdig at FeFo, som likeverdig grunneierorgan for både samer og andre i Finnmark, endelig løftet det samiske perspektivet opp på samme nivå som andre utfordringer. Men jammen klarte ikke NSR å surne over dette. NSRs leder Runar Myrnes Balto mener konferanseprisen var svindyr, og kalte det for elitifisering av samiske spørsmål, og mener at samiske spørsmål ikke må fjernes fra det samiske folket. Det er jo ganske fornøyelig når de som sitter på nesten hele pengesekken alene, de som er evige reisende i konferanser og seminarer, plutselig tar på seg offerrollen og later som de bekymrer seg for den vanlige samen. Ikke var bekymringen der i fjor, da Fefo hadde konferanse som tok for seg klimautfordringer og utfordringer for naturnæringer. Da var visst prisen grei nok.

NSR klarte nok en gang å få frem holdningen om oss stakkars samer som fattig, uten ressurser. Dette har elitesamene alltid tjent godt på. Jo mer stakkarslig vi fremstilles, jo mer penger får vi fra staten. Det er direkte tragisk å se på. Uavhengig av deltakerpris vil konferanser aldri være folkeaktivitet, hverken for samer eller andre. Det er vanligvis bedrifter eller bemidlede organisasjoner som sender sine til konferanser. Og det er gjerne mange av de samme menneskene som trør gjennom de samme konferansesalene.

Hvorfor ikke samiske spørsmål skal behandles på lik linje som all annen tematikk, er merkelig. Runar Myrnes Balto og flere fra NSR deltok eksempelvis selv på fjorårets FeFo-konferanse om klimaendringer som hadde samme prisnivå, uten at det var hva han kaller en elitisering. Jeg deltok selv som politiker, og en kollega deltok på vegne av min bedrift, som absolutt ikke er en bedrift med enorme overskudd. Men temaet var viktig, og vi fikk mye ny kunnskap.

Vi trenger flere og ikke færre arenaer som diskuterer hva som må til for å styrke samisk språk og kultur. Vi trenger alliansepartnere, og spesielt de som har penger til å sende sine folk til slike konferanser, og vi trenger synliggjøring av verdien vårt samiske samfunn representerer. I dagens samfunn er kunnskap verdifull. Den samiske kunnskapen bør aldri bli noe billigvare, hverken på eller utenfor konferanser. Vi er rett og slett likeverdig alle andre i samfunnet. Endelig en konferanse hvor man til og med kanskje kunne løftet frem det som Sametinget med NSR i spissen nekter å ta innover seg: at den sterke utmarkskulturen i nord består av mer enn å ta en selfie med vidda i bakgrunnen.

Men det hele slutter ikke der. Få dager etter at FeFo blir beskyldt for å elitifisere samiske spørsmål forteller NSRs Runar Myrnes Balto media at de er en hel gjeng samepolitikere på Arendalsuka for å diskutere samiske utfordringer. Men det går vist litt trått og det samiske forsvinner i alt annet, men neste år skal man vist sende flere samepolitikere.

Ikke vet jeg hva det koster å dra ned på Arendalsuka, men jeg vet det er svindyrt, og noe helt annet enn deltakeravgifta til FeFos nå kansellerte konferanse. Da gjenstår bare å besvare det retoriske spørsmålet om hvem som står for den største elitfiseringen av samiske spørsmål. FeFo med sin konferanseavgift som er helt på det jevne, eller gjengen som reiser land og strand rundt – bare konferansen er langt nok borte fra det samiske folk.

Toril Bakken Kåven

Leder Nordkalotttfolket