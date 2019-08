– En statsminister på sidelinja

Meninger

Vi har alle opplevd de litt irriterende fotballsupporterne som roper og skjeller, og mener de vet mye bedre enn treneren hvordan kampen burde vært spilt. Felles for dem alle er at de aldri har bidratt til noe særlig mer enn sur stemning.

Derfor er det trist at landets statsminister har stilt seg på sidelinja i debatten om utdanning i nord. Derfra har hun valgt den minst konstruktive strategien, nemlig å kritisere framfor å delta eller heie på de som gjør jobben.

Vi har utfordringer i finnmarksskolen. Flere bør fullføre, resultatene bør bedres og flere bør få læreplass. Dette jobber vi med hver dag. Vi vil gjerne ha regjeringen med på laget, om ikke som ivrig deltaker – så i alle fall som god supporter for arbeidet som gjøres. Alle som har jobbet med store og vanskelige oppgaver vet at det er viktig å feire sine delseire, og at det hjelper med gode allierte som kan gi en raus klapp på skuldra, særlig i medgang.

Problemet er at landets statsminister, Erna Solberg, har bestemt seg for å gjøre det motsatte. Hun kommer med negative karakteristikker av Finnmark, selv etter årevis med hard jobbing som begynner å gi resultater.

Vi skal ikke unnslå noen fakta om Finnmarksskolen. Likevel må det gå an å si følgende, som en anerkjennelse til alle lærere, rektorer og ansatte som har gjort jobben: Det går stadig bedre. 13,7% er gjennomføringen økt med på få år. I år hadde i tillegg Finnmark solid framgang på eksamensresultater. I norsk hovedmål som alle avgangselever kommer opp i ligger Finnmark på landsgjennomsnittet. I tillegg ligger vi i landstoppen når det gjelder Engelsk på VG1. Det går framover i skolen i Finnmark.

Det er neppe for mye forlangt at Erna Solberg kunne ha sett dette, og bidratt til debatten om hvordan vi kan løfte oss enda mer. Istedenfor bruker hun tiden på å negativt stemple elever og Finnmarkinger. Selv om Ellingsen og Solberg later som at det er uvesentlig, så betyr det noe hva landets statsminister sier og mener. Også om Finnmarksskolen. Jeg skulle ønske statsministeren ikke bidro til å nøre opp under gamle fordommer om Finnmark. Noe god argumentasjon for å tvangssammenslå to fylker er det heller ikke. Elevene er de samme og det er de samme lærerne, uansett hva fylket heter.

Det vi må gjøre er å sørge for at vi får flere og bedre lærere til Finnmark. Det må utdannes flere. I tillegg må vi inn med tidlig innsats i grunnskolen, samt etterutdanne flere lærere. Vi må samarbeide mellom skole og næringsliv og vi må få enda flere lærlinger ut i bedrift. Alt dette er vi i gang med.

Når hennes partifelle i Finnmark, Kristen Albert Ellingsen skal ut å forsvare, forklare, eller helst bortforklare hennes utfall mot Finnmark tar han selvsagt ikke tak i det lysende poenget: Denne regjeringen gjør lite og ingenting for elever og lærere i Finnmark. Tvert imot.

Det kommer stadig mindre penger til fylkeskommunene fra denne regjeringen. Kronene må snus både to og tre ganger. Stadige nedskjæringer grunnet mindre penger går selvsagt også utover skolene, til tross for at de skjermes så godt vi kan.

Vi i Arbeiderpartiet er stolte over at vi, til tross for sentraliseringsiveren til høyrekreftene, har bevart skolestrukturen i Finnmark. Vi vil videreføre dette. Det er svært viktig at våre ungdommer kan gå på skole i Finnmark. Våre ungdommer skal oppleve at de kan få god utdanning også i sitt nærområde.

Når Elllingsen fra Høyre beklager seg over finnmarkskolen bør han også være ærlig nok til å si at regjeringen han støtter ikke har vært særlig gavmilde.

Forbedringen i skolen skal mange æres for. Lærerne, elever og skoleledelse fortjener honnør for sitt gode arbeid. At Ellingsen og Solberg ikke ser at det har noe betydning hvilke ord man kommer får stå for deres regning. Det er heller ikke første gang vi ser at landets statsminister, Erna Solberg, mener at ord ikke har noe betydning. Den som derimot reagerer er Martin Tjelde Haga, nestleder i elevorganisasjonen, som har godt over 3000 elever i ryggen. Elevene reagerer på statsministerens ordbruk.

Rektor ved Kirkenes Videregående skole Øystein Hansen reagerer også. «Det er skuffende at man igjen og igjen skal bygge opp under dette bildet av Finnmark som man tydeligvis har i sør. Aldri før har så mange fullført i nord. Det skyldes målrettet arbeid. Argumentasjonen som brukes opp mot valget, sparker liksom dette arbeidet i skinnleggen.»

Statsministeren burde ta dette til etterretning. Finnmark burde forvente mer av landets statsminister.

Tarjei Jensen Bech

3. Kandidat Troms og

Finnmark Arbeiderparti