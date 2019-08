Varmebølge fra kalde nord

Meninger

NRK-gjestene trengte nok både tjukke gensere og anorakker under sitt besøk i Alta forrige uke, men vi føler at en hel uke i beste sendetid fra kalde nord, sendte rene varmebølgen til nasjonen. Vi tror det betyr mye i synet på Finnmark.

Sommeråpent fikk fram mange av kvalitetene med Alta og folk som bor i byen og regionen. Det ble en imponerende bukett av både intervjuobjekter og historier, og vi har alle grunn til å være stolte av både de naturgitte kulissene og det som ble presentert fra elvebredden.

Ekspert på markedsføring, veteran Trond Blindheim, har rett i at programmene fra Alta var fulle av aktuelle saker med substansielt innhold, saker og persongalleri som er relevant for resten av landet, men som også sier en del om Alta og Finnmark.

I sør er gjerne Nord-Norge et eget definert fellesområde, så vi har også en klar formening om at dette hadde stor PR-effekt for hele landsdelen – på samme måte som Arctic Race of Norway garantert skaper nysgjerrighet på det som rører seg i nord, uavhengig av hvor de sykler. Lofoten og Nordkapp er langt unna hverandre, men representerer en felles nordnorsk identitet. Hvis utsiktstårnet er i Frankrike eller England, er det nok så som så med presisjonsnivået på hvor de ønsker å dra.

BBC-programmet med Joanna Lumley gjorde at nordlyset som sådan trakk folk nordover, riktignok med Tromsø som origo på grunn av flyruter og hotellkapasitet. Da gjelder det å jobbe for at det drypper på resten. De må også vi i Alta være bevisste på i forhold til resten av Finnmark.

Før valgkampen tar løs for alvor med heftig meningsbrytning om hvordan altasamfunnet bør være og fungere, er det grunn til å minne oss selv om hvor fint vi har det. Av og til kan vi nok kjenne på at det er ilandsproblematikk som diskuteres, enten det er i media, paneldebatter eller andre politiske fora.

Samtidig må vi også minne hverandre på hvor viktig demokratiet og ytringsfrihet er for oss alle. Hvor viktig det er at ulike politiske syn blir brakt til torgs og at det ledsages av motstemmer, slik at samfunnet går videre. Aller helst med respekt for dem man er uenig med.

Det er også slik at man hele tiden streber etter å bli best mulig som enkeltpersoner og samfunn, at man klarer å være inkluderende og se dem som har det tøffest i hverdagen. Når kameraene er slukket på Strand camping, er det varmen i hverdagen som er selve prøvesteinen på hva vi har å by på. Både de som beslutter hva vi skal prioritere og vi andre som bør hegne om demokratiet, selv om vi har det aldri så bra.