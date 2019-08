Hvorfor kan vi ikke bare dele veien?

Meninger

Jeg har som fersk bilist skrevet om kjørekulturen i Alta og har som sommervikar i Altaposten fått anledning til å sette fokus på villmannskjøring med moped, atv og utv. Da er det ett spørsmål som tvinger seg fram; Er mopedmafiens adferd en unnskyldning for at «den eldre garde» gjør som de vil?

Vi har hatt tre lange artikler om mopedkjøringen i Alta. I den forbindelse pratet jeg med syv ungdommer, som alle medgir at det de foretar seg ikke nødvendigvis er innenfor regelverket, men de har samtidig fryktet for sitt liv. Ungdommene har opplevd å bli presset av veien, kastet stein etter – og fått stygge kommentarer slengt i ansiktet av voksne mennesker. Det skjer også når de har kjørt ordentlig og fulgt lover og regler.

Jeg har møtt ungdom som forteller at de har fått spylevæske i ansiktet, fordi voksne mennesker har vridd rundt spyleren på bakvinduet. Jeg har pratet med en som fortalte at ungdom blir jaget av voksne menn i store biler med paintballgevær. Jeg har saumfart det store vide internettet, og lest hva voksne mennesker åpenlyst skriver om ungdommen i Alta.

«– Det er bare å ordne piggtråd i hodehøyde der de kjører», «Det sku vært skuddpremie på dem», og «håper en av de krasjer– og lider en smertefull, lang død», er blant eksemplene på hva du finner der.

Jeg skjønner at vi har noe så flott som ytringsfrihet, men er det virkelig greit å bruke det på den måten? Er det virkelig greit å prøve å presse ungdom av veien, fordi du ikke orker å ligge bak en mopedist? På sett og vis får vi en bekreftelse på at ukulturen i trafikken og holdningene ble utformet lenge før disse ungdommene ble født og formet av omgivelsene.

Ikke alle guttene jeg pratet med har «blodtrimmet» mopeden. De fleste har fjernet plomberingen, så de kan følge fartsgrensene, i håp om å unngå farlige situasjoner hvor bilister prøver å presse de av veien. Det er ikke innenfor regelverket, men «forbrytelsen» fortjener ikke at voksne folk mister besinnelsen, verken i trafikken eller i diskusjonsfora.

De fleste guttene bruker bare mopeden for å komme seg fra A til B. Det håper jeg også at min lillebror på 16 er opptatt av. Han har ambisjoner om å ta traktorlappen. En skinnende ny utv står allerede klar i oppkjørselen til mamma og pappa til den dagen kommer – og lillebror gleder seg enormt til å kunne kjenne på friheten av å komme seg dit han vil for egen maskin.

Og jeg har så lyst til å være glad på hans vegne, jeg har lyst til å glede meg med han, fordi jeg nylig har kjent på den følelsen. I stedet for å bruke en time på å gå til jobb, kunne jeg bare hive meg i bilen og komme meg til jobb på ti minutter. Men jeg klarer ikke å glede meg ubetinget på hans vegne, i stedet sitter jeg med hjertet i halsen.

Jeg gruer meg nemlig til dagen han plutselig havner i en livsfarlig situasjon, fordi en bilist ikke vil ligge bak en utv. Jeg gruer meg til at han skal bli kastet stein etter. Jeg vil ikke at det skal skje noe med en av de kjæreste personene jeg har, på grunn av at alle skjæres over en kam.

Veien tilhører ikke bare oss over 18 som kjører bil, den tilhører også 16-åringene på moped, atv, utv, mopedbilder og lettsykkel. Veien tilhører også de som kjører med en rød «L» på baksiden av bilen, og syklistene. Hvorfor kan ikke vi alle bare dele veien?

Bare fordi en under 18 ferdes i trafikken, betyr det ikke automatisk at den personen også herjer rundt i nabolagene om natten, eller kjører tvers gjennom rundkjøringer, på kirkegårder eller uferdige fotballbaner. Om du møter på ungdom som herjer i nabolaget ditt om natten, forhold deg rolig, gå ut og prat ordentlig med ungdommen. Ikke spring ut mens du roper banneord og kaster ting etter ungdommen, du heller bare bensin på bålet.

Del veien og ikke skjær alle over en kam!