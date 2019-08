Meninger

Stakkars Stavrum! Det er visst ingen nordlendinger som forstår ham.

Det er fascinerende å se hvilken innsikt og samfunnsforståelse det gir å sitte med baken godt plantet på en kontorstol i et redaksjonslokale sentralt i Oslo sentrum, et lite steinkast unna Karl Johan og Aker Brygge, og betrakte landet utenfor hovedstaden.

Tidligere har det resultert i dyptpløyende analyser om Nord-Norge fra Jan Arild Snoen i det erkekonservative magasinet Minerva og VG-kommentator Astrid Meland – og nå sist altså på Nordnorsk Debatt i Nordlys, fra ansvarlig redaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen. «Stakkars nordlendinger! Det er visst ingen som forstår dem», skriver han.

Felles for alle tre synes å være en sterk overbevisning om at det i all hovedsak er Oslo som holder liv i resten av landet, og en stadig stigende irritasjon over kravstore, sutrete og oversubsidierte nordlendinger som ikke bidrar til fellesskapet, aldri gir seg med maset sitt og aldri blir fornøyd. En klamp om foten og en ren utgiftspost for hardt arbeidende rikssynsere og andre hovedstadsbeboere. Nå sist er det altså det vanvittige kravet om en forlengelse av Nord-Norgebanen – pluss Senterpartiet, som har gjort noe så uhørt som å lytte til folk i distriktene – som har fått det til å renne over for herr Stavrum. Og noen ekstra lyskespark til finnmarkingene spesielt, finner jo også han plass til…

At han og hans likesinnede blir både frustrert og irritert skjønner vi jo, for også geografisk er jo vettet visstnok ulikt fordelt, og i motsetning til oss andre har de jo forstått at det er blant pengeflyttere, spekulanter og finansakrobater i kontorpalassene på Aker Brygge at det meste av verdiskapingen skjer, mens mange utover i landet dessverre lever i den tåpelige villfarelsen at det tvert imot er distriktsnæringene utenfor Oslo-området; så som fiskeriene, oppdrettsanleggene og fórbedriftene i tilknytning til disse, næringsmiddelindustrien, olje- og gassindustrien, skipsverftene, gruve- og bergverksindustrien, smelteverkene, den metallurgiske industrien, kraftverkene, skogen, landbruket og alle servicenæringer som er tilknyttet disse bransjene, som sørger for storparten av inntektene til Norge.

Så feil kan man altså ta; blant annet har jo Stavrum ved hjelp av nøye utvalgt tallmateriale fra Statistisk Sentralbyrå påvist at Oslo Lufthavn Gardermoen alene har større fiskerieksport enn hele Vestlandet til sammen! Logisk, ikke sant…? Beklager, Stavrum – vi har bare ikke skjønt det før nå. Hva vi her i Nord-Norge bidrar med i denne sammenhengen tør vi nesten ikke tenke på etter dette – det blir nesten for flaut…

Kanskje løsningen for stakkars Oslo kan være å erklære seg som egen stat, sånn at de slipper dette pengesluket med å fø på «utkantene» generelt og de giddalause nordlendingene spesielt? Så kan resten av landet bare ha det så godt. For hva i alle dager skulle vi leve av da – uten nødhjelpen fra hovedstaden?

En besnærende tanke, egentlig…

Magnar Leinan