– Vi ser resultater av vårt arbeid

Meninger

Grieg Seafood deler Mikael Frödins ønske om at natur, miljø og villaks skal bevares. Som lakseoppdretter i norske fjorder har vi et stort ansvar for å produsere fisk på en bærekraftig måte, og for å hele tiden jobbe for å redusere vårt avtrykk og forbedre fiskevelferden.

Kjærligheten til Altaelva driver Mikael videre i kampen mot oppdrett Den svenske miljøaktivisten Mikael Frödin kjemper for oppdrett i lukkede merder. I mellomtiden lander han storlaks i Altaelva.

Det er også vårt ansvar å sørge for at vår oppdrettslaks kan leve side om side med villaksen som har vært der i all tid. Det gjelder særlig i Alta, der vi får lov til å oppdrette laks i nærheten av kanskje verdens beste villakselv. Vi skal være ærlig på at oppdrettsnæringen historisk ikke alltid har vært like flink til å ta dette ansvaret. Det gjør vi nå. Det betyr at vi må unngå rømming, slik at oppdrettslaksen ikke blander seg genetisk med villaksen i elvene. Det betyr også at vi må ha lave nivåer av lakselus, slik at lusa ikke smitter over på villaksen når den svømmer forbi oppdrettsanleggene.

Vi begynner å se resultater av vårt arbeid på disse områdene. Grieg Seafood Finnmark har ikke hatt en rømming siden 2016, etter hardt arbeid fra fantastiske ansatte. Vi er med på et overvåkingsprogram i Altaelva og Repparfjordelva, der Norsk institutt for naturforskning (NINA) analyserer om skjellprøver sendt inn av fiskere stammer fra oppdrettslaks. I 2017 var 0,15 prosent av laksen fanget i Altaelva og 1,12 prosent av laksen fanget i Repparfjordelva oppdrettslaks. I 2018 var 0 prosent av laksen fanget i Altaelva og 1,09 prosent av laksen fanget i Repparfjordelva oppdrettslaks. Funnene gir ikke et bilde av elvene som helhet, men det er en indikasjon på at arbeidet vårt mot rømming gir resultater, som er svært gledelig. Vi oppfordrer så mange sportsfiskere som mulig til å sende inn skjellprøver til årets analyse, slik at funnene blir mest mulig representative.

Vi jobber også hardt for å ha lite lakselus, særlig ved forebyggende metoder slik at vi unngår å påvirke miljøet i fjorden. I 2018 var lakselusenivået hos Grieg Seafood Finnmark i gjennomsnitt 0.07, langt under den lovpålagte lusegrensen på 0.5. I Alta er vi en del av Kompetanseklynge Laks, som forsker på interaksjoner mellom oppdrettslaks og villaks, blant annet for å finne mer forskningsbasert kunnskap om hvordan oppdrettsnæringen kan unngå å påvirke villaksen.

Oppdrett av fisk i havet er en helt ny måte å produsere klimavennlig og ressurseffektiv mat i verden på, og den norske havbruksnæringen står i spissen av utviklingen. Grieg Seafood erkjenner at vi har flere utfordringer vi må løse før vi er i mål. Det jobber vi med. I mellomtiden ønsker vi debatt om lakseoppdrett velkommen, det skulle bare mangle at folk engasjerer seg i det som skjer i norsk natur. Men debatten må skje basert på fakta og hvordan vi faktisk oppdretter laks i 2019, ikke et feilaktig skremmebilde.

Grieg Seafood Finnmark har selvsagt invitert Svenska Dagbladet, svensk TV4, Expressen, magasinet Filter og andre svenske medier som har skrevet om saken til å komme på besøk, se med egne øyne og selv filme hvordan vi oppdretter laks, men de har dessverre ikke ønsket å komme. Vi håper de ombestemmer seg.

Kristina Furnes

Kommunikasjonssjef

Grieg Seafood