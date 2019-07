– Brems ned før det går galt

Meninger

Debatten om mopedkjøringen i Alta er like årviss og sesongbetont som midnattssol og multebær, men det underliggende alvoret tilsier at både foreldre, medtrafikanter, politiet og ungdommen må ta dette på største alvor.

Det dreier seg selvfølgelig både om lydforurensning og plagsom nattestøy, men framfor alt handler det om at vi ikke kan tillate risikosport med unge liv som innsats. Villmanskjøringen med moped blir nå supplert av uforsvarlig atferd med ATV og UTV. I sum blir dette fullstendig uakseptabelt for altasamfunnet – og den økte risikoen handler også om at medtrafikanter kan bli ofre for uhell og alvorlige ulykker.

For unge «verdensmestre» som gjerne vil bli oppfattet som em mafia, kan resten av livet bli en prøvelse hvis dumskap og adrenalin ender med at det går helt galt. Vi har hatt fatale ulykker tidligere og alle vet hvor hjerteskjærende dette rammer for lokalsamfunnet. Det er med andre ord ikke noe forsøk på å være festbrems, men en genuin bekymring for at det kan gå helt galt. Man kan bli drept eller bli drapsmann.

Fungerende leder for geografisk driftsenhet, Unni Pedersen Stock, mener foreldrene har det største ansvaret for å sikre at ungdommene ikke utsettes for alvorlige ulykker. Det er vi enig i – og det helt på sin plass at politiet bruker harde ord. Ingen vil at ungdommer skal skrapes opp av asfalten, for så nådeløs er virkeligheten når det går galt. Det finnes også utallige vitnesbyrd om nesten-ulykker gjennom de siste tiårene.

I bunn og grunn er det et holdningsspørsmål, ikke selve kjøretøyet som er poenget. Selv med sykkel, sparkesykkel eller apostlenes hester kan det ende fatalt hvis man ikke tar hensyn til omgivelsene, men skadepotensialet øker når det er fart og risiko inne i bildet. Faren er også overhengende for at atferden i tenårene blir med videre inn i voksenverden, både i bilen og på scootersetet om vinteren.

Det er med andre ord en strukturell utfordring vi står overfor – og barnehager og skoler kan være en viktig arena for å forebygge det vi ser. Her har også kjøreskolene et stort ansvar for å følge opp, samtidig som politiet må ha kontrollvirksomhet og «uroaksjoner» inn mot miljøet. Vi er enige at det er fornuftig å gi en muntlig advarsel for trimming, men at man også har klare sanksjonsmuligheter for alvorlige og gjentakne overtredelser.

Finnmark fotballkrets har engasjert seg på forbilledlig vis gjennom flere år og prosjektet med den trygge mopedføreren hadde en viss effekt, men denne type arbeid kan ikke være en på-og-av-knapp. Det er behov for et kontinuerlig arbeid med dette. Kanskje det rett og slett er behov for tett dialog på jevnlig basis mellom ulike etater, slik at fokuset ikke forsvinner.

Vi tenker også at det er viktig å minne om at Alta har et eget motorsportmiljø som fortjener et klapp på skuldra, der det er mulig å drive med en hobby innenfor ansvarlige rammer. De har dyktige instruktører og kan sørge for at adrenaliten kanaliseres på fornuftig vis.