– Vi har fått en flott og trivelig by

Meninger

De fleste som beveger seg rundt i Alta og omegn kan skrive under på at vi har fått en helt ny og forbedret by, ikke minst takket være bevisst og målrettet satsing fra park- og idrettsavdelingen Alta kommune, diverse veieiere og mange av gårdeierne som har tatt skikkelig tak.

For noen år siden brukte Altaposten «hver ledige stund» til å fotografere kantsteiner i ulage, viltvoksende høgmuggel og det man kan oppsummere under paraplyen likegyldighet. Det var bred enighet om at byen trengte et løft, både i form av konkrete tiltak og holdningsendring.

Nå kommer man vel strengt tatt aldri i mål med vedlikehold og pynting, men det er grunn til å rose de mange initiativene som er tatt på vegne av fellesskapet. Det gir en helt annen stemning og vi tror mange setter pris på det arbeidet som gjøres. Det gjelder den pyntingen vi ser langs E6, men også fargerike blomster og oppsatser i Alta sentrum, Bossekop og Elvebakken.

Vi ser også at det males flittig, blant annet mellom Alta ungdomsskole og Alta videregående skole, der det var på tide med noen strøk. Etter vår mening er det riktig å satse på unge mennesker i sommerjobb, som kan få noen kroner for innsatsen.

Det koster noen penger, men er etter vår mening et bagatellmessig beløp i forhold til verdien av bolysten en slik kontinuerlig oppgradering gir. Det er noe turister og gjester legger merke til, men det er naturligvis først og fremst til glede for oss som bor her. Hele året.

Alta kommune har fått mye velfortjent skryt for lysløyper, byløypa, sykkelbyen, badeplasser, turstier og topptur-satsingen, noe som gir forebygging og aktivitet gjennom året. Den helsemessige gevinsten er sannsynligvis kjempestor. I tillegg har vi frisklivsatsingen og andre tiltak i hverdagen, som betyr mye for mange.

Vi vil samtidig framheve viktigheten i tilretteleggingen for alle. Det er nemlig ikke slik at alle klatrer til ti topper i løpet av sommeren, farter rundt i nettverket av løyper eller stuper ut i badeanleggene. Den nye turløypa på Sandfallet er like praktfull som den er verdifull for bevegelseshemmede, men vi har også mange eldre som nøyer seg med frisk luft og en rusletur i byen og nærområdene.

Da kan det være nok med de flotte benkene som er satt ut flere steder. Ikke bare i sentrum, men også på utsiktspunkter i byen og langs veinettet. Det gir liv og puls. Det ligger fantastisk innsats bak dette, så får vi alle sørge for å videreføre dette i fellesskap, uten at snusen havner i gågate, at plasten flagrer i vinden eller at knuste flasker blir liggende igjen.