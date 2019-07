– Skal styres av finnmarkingene

Meninger

Fylkespolitikernes garanti: FEFO skal fortsatt styres av finnmarkinger!

Vi takker Sagat-redaktøren for at han i Altaposten 20. juli modererer seg fra sin første lederartikkel. Vi er ikke uenig med han om at Finnmark historisk har vært behandlet som en koloni. Finnmark får selvsagt ingen kolonistatus underlagt Troms når det gjelder styringen av FEFO. I så fall måtte Finnmarksloven åpne for at det velges et flertall av folk bosatt i Troms i FEFO-styret. Loven forhindrer det.

FEFO skal altså velges som før ut fra kriteriet «må være bosatt i Finnmark». Det er altså ingen endring på dette viktige punktet.

Sametinget har siden FEFO blitt opprettet, valgt sine 3 faste og tre varamedlemmer, alle fra Finnmark. Flertallet av de som har valgt disse, kommer utenfra Finnmark. Det har aldri vært stilt spørsmål ved valgene – fordi flertallet valgte å velge blant kandidater foreslått fra Finnmark og bosatt i Finnmark. Og det er kun disse som er valgbare!

Slik blir det også når det nye fylkestinget for Troms og Finnmark skal velge sine tre faste og tre varamedlemmer fra Finnmark. Forslag på navn kommer fra Finnmark som tidligere, og det er blant disse kandidatene valgene blir gjort. Ingen andre kandidater er valgbare, og selvsagt heller ingen fra Troms. Da hadde alle forstått at makta ikke lenger var på finnmarkingenes hender. Heller ikke Sagats redaktør har påstått at Troms skal inn og styre FEFO.

Vår gruppe i det nye fylkestinget vil derfor påse at både enkeltkommuner og KS i Finnmark gis anledning til å spille inn forslag på gode kandidater fra Finnmark til det nye styret i FEFO. En slik formell mulighet har ikke fylkestinget i Finnmark gitt de før. Og vi vil oppfordre både Sagat og andre aviser til å overvære denne åpne prosessen med et nødvendig kritisk blikk. Det er slik vi sikrer Finnmarks interesser i det nye fylkestinget og skaper legitimitet for avgjørelsen.

Redaktøren mener vi har misforstått Plan og bygningslovens (PBL) funksjon i arealforvaltninga. Vårt poeng var ikke den tekniske forvaltninga av areal i Kommuneplanens arealdel. Vårt argument dengang var at kommunen som grunneier gjennom Kommunemodellen kunne ta proveny av de samme felles eiendommer/uttak av naturresurser i den enkelte kommune.

Dette ville gjøre Finnmarks-kommunene økonomisk bedre i stand til å bl.a. tiltrekke seg fagfolk og sørge for gode tjenester til innbyggernes beste. Slik det er nå, er det FEFO som grunneier som stikker av med inntektene, styrt av administrasjon og et styre på 6 finnmarkinger. Selv om noe av disse inntektene nå som før skal gå tilbake til Finnmark og innbyggerne her, tror vi at kommunemodellen ville vært langt mer treffsikker og motivert for innovasjon og nye bedrifter.

Vi takker uansett redaktøren for ros til Venstres arbeid for Kommunemodellen som alternativ til FEFO. Dessverre ville både Sametinget og Fylkestinget i Finnmark ha FEFO som eier av tdl. Statsskogs arealer. Slik ble det da loven ble vedtatt av Stortinget i 2005. Da gikk det toget. Dessverre.

Mistanken om kolonistempel er herved avlivet, og forblir kun et skremsel som kun skaper mistillit og motsetninger mellom gode naboer i nord. Vår landsdel har også historisk vært rammet av dette. Det har satt Nord-Norge med sine 3 små fylkeskommuner tilbake som politisk maktfaktor. Resultat: Liten innflytelse på Stortingets store avgjørelser.

Troms og Finnmark Venstre vil endre dette til et forpliktende samarbeid om felles fremtid i «Norges viktigste region», og vi tar gjerne Nordland med på laget. Vi har alt å vinne på et godt naboskap som ikke splitter våre innbyggere her nord!

Trine Noodt

Irene Dahl

Børre St. Børresen

Troms og Finnmark Venstre