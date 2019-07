– Dagen vi aldri må glemme

Meninger

I dag blir det markert at det er åtte år siden terrorangrepet på regjeringskvartalet og AUFs sommerleir på Utøya. Dette mørke kapitlet i norsk historie og tenkningen bak råskapen bør vi for alt i verden ikke glemme.

I Alta gir det oss en mulighet til å huske de som ble rammet av den grufulle voldsutøvelsen mot uskyldige mennesker, inkludert 16 år gamle Steinar Jessen fra byen vår. Klokken 14 i dag videreføres tradisjonen med en liten seremoni i gågata, ved ett av de mange minnesmerkene som ble reist landet rundt. Det er fortsatt sterkt å være tilstede og tankene går uvilkårlig tilbake til 2011. Det som skjedde er fortsatt ubegripelig.

Det er blant annet viktig at den oppvoksende generasjon får kjennskap til det som skjedde og dermed forstår at terrorens dynamikk er grenseløs. Små og fredelige land er ikke hevet over angrep på demokrati og samfunnsorden. Det har vi sett de siste årene og det skaper et stressnivå og en årvåkenhet som er blitt en del av allmen beredskap – og blir ikke mindre av det blåser en høyreekstrem vind over Europa.

Vi har også en amerikansk president som i alle sammenhenger anvender krigersk retorikk, lager fiendebilder og forstørrer selv de minste bagateller i populistisk øyemed. Frykten er at debatter, og måten å snakke til hverandre på, blir mer uforsonlig og irrasjonell, selv som sosiale medier gir flere muligheter til å delta i debatten. Det er naturlig å være bevisst på de underliggende strøminger vi merker i samfunnet, slik at det ikke går ut over evnen til å forebygge og bekjempe samfunnsødeleggende adferd.

Skoleforsker Trine Anker ved MF vitenskapelig høyskole påpeker at skoleelevene hadde sine markeringer etter det som skjedde i 2011, men at det i ettertid har dabbet av. Hendelsene er i seg selv viktig å dvele ved, fordi vi ikke må underkommunisere viljen og kapasiteten til å ramme så mange, men det er samtidlig nødvendig å dvele med det ideologiske eller religiøse bakteppet som ofte utløser fatale terrorhandlinger. 22. juli må være en sentral del av læreplanen.

Det er også en del av historiefortellingen at et såret Norge, både folk flest og offisielle representanter, taklet sorgen med rosehav og verdighet, i tillegg til at rettsstaten fikk virke som den skulle i ettertid.