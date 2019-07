Hvaldimirs liv og fremtid

Meninger

Til de det måtte angå:

Siden Hvaldimir dukket opp i nyhetsbildet har jeg fulgt med på hans liv etter beste evne, jeg bor ikke i Hammerfest så har ikke førstehåndskjennskap til hva som skjer, men følger med på hva som skrives både i nyhetsbildet og på nett.

Men for hver uke som går sitter jeg med flere og flere ubesvarte spørsmål.

Har blitt kalt både det ene og det andre på nett når jeg forsøker stille mine spørsmål der, for ingen må jo være kritisk til hva som skjer med ham, han hører til i Hammerfest, Norges mest forurensede havn og ingen skal stille spørsmål ved noe som angår ham. Spesielt ikke om du ikke er fra Hammerfest.

Men jeg tror jo at jeg ikke er den eneste som er opptatt av at han skal ha et godt og verdig liv, både nå og i fremtiden og jeg håper derfor at vi på denne måten kan få vite det jeg føler at folk trenger svar på, svar som kanskje også kan minske kommentarstrømmen mot det å ha ham i Hammerfest.

Så derfor spør jeg:

1. Hammerfest kommune har tatt på seg ansvaret for hvalen, hva innebærer det rent praktisk?

2. Hvorfor kan ikke kommunen betale lønn, kost og losji til de to fra NOS som har hovedansvaret for ham? Gi dem en konsulentstilling f.eks. Det er da uverdig for kommunen at de to som har hovedæren for at han i dag har det så bra må tigge smuler fra allmennheten.

3. Hvorfor har det ikke blitt ordnet med en båt som gjør det lettere for Eve å være i kontakt med Hvaldimir og et intercom-anlegg som gjør at hun ikke må rope seg hes hver dag? Det måtte da være enkelt for kommunen å leie inn.

4. Hvorfor gjøres det ikke forsøk på å innføre naturlige matkilder (f.eks. torsk, sei, flyndre) i kostholdet til Hvaldimir? Dette vil jo lære ham at disse fiskesortene er mat og ikke leker.

5. Er det gjort noen forsøk på å lære ham at vill fisk kan spises?

6. Hvorfor tas han ikke med på turer ut av havna og ut på åpent hav? Han trenger da å svømme for å bygge muskler til å klare seg i en vinterstorm.

7. Hvorfor og hvem har bestemt at man skal vente helt til høsten med å bestemme hva som skal gjøres med hvalen?

8. Hvilke alternativer har vært luftet som muligheter i forhold til hans fremtid?

Håper på et raskt skriftlig svar.

Bente Olsen, Klubbukt