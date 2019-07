– Sur klagesang fra Ap

Meninger

I Altaposten hevder Ap-politikerne Bjørnar Skjæran, Cecilie Myrseth og Bjørn Inge Mo at regjeringen har forårsaket en luftambulansekrise i Nord-Norge. Det stemmer ikke.

Ingen bestrider at det har vært utfordringer rundt operatørbyttet. Nettopp derfor har jeg fulgt saken tett gjennom det siste halvannet året. Min hovedprioritering har vært at operatørbyttet ikke skal gå ut over beredskapen, og det har vært igangsatt en rekke tiltak. Det er satt inn fire ekstra ambulansefly, og Forsvaret har stilt et helikopter til disposisjon. Alt for å sikre befolkningens trygghet i overgangsperioden mellom gammel og ny operatør.

Den nye kontrakten med Babcock øker kvaliteten på tjenesten i nord, med nye kortbanefly på alle basene. De er utstyrt med det siste og beste av navigasjons- og sikkerhetsutstyr. Det er dette pilotene nå får opplæring i bruken av. I tillegg får luftambulansetjenesten i Norge for første gang et jetfly på Gardermoen som kan nå Svalbard og Nord-Norge, og som gir betydelig bedre responstid og mer plass til utstyr og helsepersonell.

Så hevder Ap-politikerne at syke folk blir satt på rutefly på grunn av mangelen på ambulansefly. Helse Nord opplyser at alle pasienter med behov for luftambulansetjeneste har fått det, enten med fly eller helikopter.

Nøyaktig hva Arbeiderpartiet mener når de hevder at regjeringen forårsaket luftambulansekrisen, er noe uklart. For dagens modell, som innebærer at tjenesten drives av private aktører gjennom offentlige anbud, var det faktisk en Ap-regjering som stod bak.

Ap-trioen bør øve litt mer før de fremfører en slik klagesang. Dette ble bare surt.

Bent Høie (H)

Helseminister