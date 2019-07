– Glem ikke Høie og Høyre

Meninger

«Vi er trygge på at vi kommer oss gjennom denne krevende perioden på en forsvarlig måte», skriver en usedvanlig ydmyk daglig leder i Babcock, Marius Hansen, i et innlegg på Nordnorsk Debatt og iFinnmark/Finnmark Dagblad. La oss inderlig håpe han får rett – det vil i så fall mest av alt skyldes flaks og rene tilfeldigheter, i det som fra første stund i denne skandaløse prosessen har fremstått som en varslet katastrofe. Å utdype dette nærmere burde være unødvendig; alle som har hatt tilgang på nyhetsmedier de siste par årene og er interessert, har vel fått med seg bekymringsmeldingene og de krystallklare advarslene som har vært der fra første stund, både fra fagfolk i helsetjenesten og folk flest.

At direktør Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten hele tiden har vært såre fornøyd med tingenes tilstand og overhodet ikke har sett noen grunn til bekymring, er vel det beste bevis på at mannen er en uakseptabel risikofaktor for en forsvarlig beredskapssituasjon her nord, og snarest bør begynne å se seg om etter annet arbeid.

Men glem ikke Høyres helseminister, Bent Høie! Han, partiet hans og regjeringen han representerer er selvfølgelig de som sitter med det øverste ansvaret for denne farlige situasjonen som har oppstått. Dette er villet politikk; da de etter det som av flere har vært karakterisert som en skreddersydd anbudsprosess aksepterte anbudet som var billigst, men bare scoret fjerde best på kvalitet, viste de oss med all tydelighet at for dem er det økonomien som er viktigst – «god» høyrepolitikk, med andre ord – ikke beredskapen, sikkerheten og tryggheten for folket her nord. Som de selv gjorde det tindrende klart i tildelingsdokumentet, da anbudet var avgjort: «Den prismessige fordelen mer enn oppveier den reduserte kvaliteten». Klarere kan det vel ikke sies...

Påfallende er det også å registrere den øredøvende tausheten fra Høies nordnorske partifeller – våre «egne» representanter i lokallag, fylkeslag og på Stortinget; de som skulle være vår stemme og tale vår sak overfor ministeren og bestemmende sentrale myndigheter. I den grad vi i det hele tatt har hørt noe fra dem, er det stort sett «gode ønsker» i form av vage formuleringer, ispedd bortforklaringer og den sedvanlige skjønnmalingen av situasjonen. Underforstått; det går nok bra… Nok en gang har de vist oss at deres lojalitet ligger hos partiledelsen i sør – ikke lokalt hos folket som har valgt dem.

Det er nesten det mest forstemmende ved det hele.

Magnar Leinan