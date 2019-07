– Tolker svaret som at Boreal kan styre butikken på egen hånd

Meninger

Vi som benytter Hakkstabben er naturlig nok glade for at båtrutene er tilbake igjen slik de var før 1.juli.

Jeg må imidlertid kommentere Boreal sitt utspill i fredagens Altaposten. Her slår Mathisen fast at Boreal ikke har informert om ruteendringen som vitterlig ble innført 1.juli. Konklusjonen på denne uttalelsen er at Boreal ikke hadde ment å informere ekspeditør eller brukere om endringen i det hele tatt! Jeg kjenner ikke til eller har hørt om at informasjon vedr. endringen er gitt verken samarbeidspartnere eller brukere på annet vis.

Altaposten har stilt Boreal spørsmål om turistkjøringen. Avisa har heller ikke hørt noe! Når vi ringer, blir vi satt over til noen som ikke tar telefonen. Vi lover å bli kontaktet, men nei – ikke denne gangen heller. Dette gjentar seg i ulike sammenheng og kan ikke defineres på annen måte enn å være en ukultur som over år har utviklet seg. Som monopolist er det lett for at man lener seg tilbake og glemmer hvem man egentlig er til for.

Ruteendringen er den første i Rognsund på flere år! Det synes altså Boreal at vi selv må google oss frem til. Det er en skuffende holdning overfor brukere de er betalt for å betjene. Det er viktig å fremheve at jeg ikke har noe å utsette på den jobben ansatte på båtene gjør. De har godt humør, er vennlige og hjelpsomme.

Uttalelser fra samferdelsavdelinga på fylket tolker jeg som at Boreal kan styre butikken i stor grad på egen hånd. De toer sine hender og sier at « vi har ordnet det slik at vi intet kan gjøre» og på den måten kan frita seg selv for ansvar.

Jeg forventer at fylket som oppdragsgiver har et visst engasjement for oss brukere av tjenester de har ansvar for. Vi synes ikke å få den oppmerksomhet vi kan være fornøyd med. Klager har det vært et utall av. Opplevelsen er at de bare «renner ut i sjøen».

Når jeg leser svaret fra fylkeskommunen til bygdelaget i sakens anledning, gir formen ikke inntrykk av at dette kommer fra noen som bryr seg. Slik er det. Basta!! Sånn bør man unngå å svare et lite samfunn som bokstavlig sagt sliter i motvind!

Nå er ruteopplegget i Rognsund spikret frem til årsskiftet. Nå bør alle parter, bygdelag, Alta kommune, Finnmark fylke (politisk og administrativt) og Boreal kunne snakke sammen. Det bør være mulig å finne akseptable løsninger også etter årsskiftet som alle parter kan leve med. Det gjør man ved å sette seg ned lytte og se etter sådanne. Stormen har lagt seg. Jeg oppfordrer Alta kommune til å ta et initiativ herom. En rundtur og et møte i Rognsund?

Husker jeg ikke feil var våre naboer i Kvalfjord på banen med sine utfordringer tidligere i vår. Synes man at reisa blir dyr, kan man vel bruke litt av midlene fra Havbruksfondet dersom de ikke alt er oppbrukt. Kanskje har man en liten slump til området som har den største produksjonen i Alta kommune. Man får til det man vil.

Tirsdag morgen tar jeg Vargsundekspressen fra Bukta til Storekorsnes, skifter til Nordic Sky og setter foten på kaia på Hakkstabben etter en times reise. Nå er alt «som i gamle dager».

Børre Berg