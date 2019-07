– Frp sparte folk for 45 millioner i året

Meninger

Bompenger er i skuddet for tiden. Folk synes at det er nok nå. Det er fullt forståelig.

Når man snakker om bompenger handler det ofte om hvordan bompengene skal sørge for mindre kø, om mindre utslipp og at det er viktig i klimakampen. Man glemmer at dette faktisk påvirker folks hverdag og familienes økonomi. Spesielt barnefamilier vil merke en bomring rundt Alta.

Fremskrittspartiet sørget i 2013 for at det ikke ble bomring rundt Alta. Bommen i Saltvika ble fjernet før den hadde tatt inn ei krone. Tall fra Samferdselsdepartementet viser at omregnet til 2019-kroner ville bomtaksten i dag vært på 37 kroner per passering på E6. Hvis man tar et eksempel der en person kjører gjennom bommen 2 ganger hver arbeidsdag i ett år ville det kostet han eller hun over 17 000 kroner. Hvis man så ser på hvor mange passeringer det er på denne veien i gjennomsnitt i løpet av ett år kommer man frem til at den totale kostnaden for bilistene i Alta ville vært på omlag 45 millioner kroner. Dette sørget Fremskrittspartiet for at ikke skjedde.

Bompenger er ikke bare en unødvendig avgift, men også en meget usosial en. Det er altså snakk om 17 000 kroner årlig hvis en passer 2 ganger daglig, og dette helt uavhengig av inntekten din. Noen må betale dette bare for å komme seg på jobb. For de med dårlig råd svir det mye mer enn for de med god råd.

Nå er det igjen snakk om bompenger i Alta. Det skal Alta FrP kjempe mot. Venstresiden tråkker på de som har minst når de innfører bompenger. Det mener vi i Fremskrittspartiet ikke er riktig å gjøre.

Hver dag kjører folk på E6 ut og inn av Alta uten å betale en eneste krone i bompenger. Det skaper en enklere hverdag for folk flest. Det gjør at alle uansett inntekt kan ta seg frem i Alta. Det gjør at folket ikke blir tynget av unødvendige avgifter og det gjør at du burde stemme FrP 9. september.

Odd Erling Mikalsen

Ordførerkandidat Alta FrP