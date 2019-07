– Få i gang normal drift

Meninger

Dagens luftambulansesituasjon hvor store deler av flyparken står på bakken og innleide fly fra eksterne ressurser, ser ut til å fortsette også utover de varslede 14 første dagene i juli. Dette skaper ytterligere utrygghet blant folk. Vi kunne også lese om en hendelse på Veidnes i Laksefjorden i gårsdagens IFinnmark som gir folk forsterket bekymring.

Luftambulansetjenesten må og skal fungere. Det må forventes en stabil og forutsigbar tjeneste. Vi skriver i dag 14. juli og LAT har annonsert at flyparken heller ikke til neste uke vil være fullt operativ. Dette er en belastning og helserisiko som befolkningen ikke skal trenge å ha. Leie av eksterne ressurser bl.a. fra forsvaret har også en økonomisk side, men for befolkningen er vissheten om tilgjengelighet og pasientsikkerhet det viktigste.

Som fungerende ordfører har jeg fulgt opp situasjonen i disse to ukene gjennom oppdatert informasjon fra kommuneoverlege og luftambulansetjenesten. Får legevakta, sykestua eller jordmødrene fly når de trenger det? Er ventetiden lenger enn vanlig?

Luftambulansetjenesten har i et informasjonsskriv satt dato for oppfølging i morgen, 15. juli. Særlig informasjon om til enhver tid operative fly er viktig. Ordet «tilfredsstillende beredskap» eller «tilnærmet normal driftssituasjon» holder ikke. Nå må overgangsfasen med reservefly og innleide fly være over. Vi forventer en ambulanseflyberedskap i «normal driftssituasjon» nå.

Anita Håkegård Pedersen

Fungerende ordfører

Alta kommune