– En dråpe i havet er ikke bare en dråpe i havet

Meninger

Som mange andre i sommer har jeg latt meg fasinere av HBOs nyeste suksesserie «Chernobyl». En serie som viser hvordan Tsjernobylulykken kunne skje og de dramatiske konsekvensene av denne. Det som fasinerte meg mest var systemet i Sovjet og hvordan politikken mente den kunne diktere vitenskapen.

Hvordan sannhet og fornuft ble feid under teppet for å bevare illusjonen av et ufeilbarlig Sovjet. Til å begynne med virket det fjernt, når vi vet det vi vet i dag, hvor lite på alvor ulykken ble tatt av enkelte som jobbet på anlegget og politikerne. Etter hvert ble jeg bevisst hvor gjenkjennelig dette er, selv i Norge 2019. Politikk er og blir politikk. Man trenger ikke dra lengre enn til Repparfjord for å se dette. Du tenker kanskje at det er en drøy sammenligning å dra mellom Tsjernobylulykken og sjødeponi i Repparfjord, men der er noen paralleller.

På akkurat samme måte som det i dag virker uforståelig at politikere i Sovjet nektet å akseptere hvor farlig eksplosjonen på Tsjernobyl var, så vil Nussir og den «næringsvennlige» regjeringen ha oss til å tro at gruvedriften i Repparfjord ikke er mer skadelig enn å kaste stein i havet. Her planlegges det oppstart av kobbergruvedrift og det er gitt utslippsgodkjenning til et sjødeponi av gruvemassene. Dette er masser som består av finkornet gruvesand, tungmetaller, kjemikalier fra renseprosessen og nanopartikler som svever avgårde med havstrømmene. Det er ikke et par lastebillass med masse som skal dumpes, det er to millioner tonn tungmetallholdig, gruveslam som skal dumpes hvert år i minst 25-30 år.

Miljøverndepartementets egne tabeller definerer utslippsmassene som «svært dårlige» med akutt toksisk virkning. De tidligere nevnte nanopartiklene har dokumentert giftige egenskaper i marint miljø. Dette er gifter som blir tatt opp videre i næringskjeden. Det vil si at konsentrasjonene blir høyere for hvert trinn i næringskjeden. De siste årene har flere forskere og leger påpekt at anbefalingen fra norske helsemyndigheter om å spise 2-3 fiskemåltider i uken er skadelig for gravide, ammende og barn grunnet økte mengder miljøgifter. Miljøgiftene lagres i kroppens fettlag og frigis blant annet under graviditet og amming. Rådene som er gitt av norske helsemyndigheter er basert på målinger som er gjort i havet for 18 år siden, og mengden har trolig steget betraktelig siden den gang. Miljøgifter vi får i oss er kreftfremkallende, påvirker immunsystem og hormonbalanse.

I 2012 frarådet også Havforskningsinstituttet å gi utslippstillatelse til Nussir da deres konsekvensutredning tydelig viste at sjødeponiet ville resultere i en alvorlig kjemisk og fysisk forurensing av fjorden. Havforskningsinstituttet har påvist store mangler i kunnskapsgrunnlaget og har i flere høringsuttalelser advart mot å bruke Repparfjorden som dumpeplass for gruve.

Det er helt uforståelig at det er gitt utslipps- og driftstillatelse. Tillatelsen bryter trolig blant annet med naturmangfoldloven, vannforskriften, konvensjonen om biologisk mangfold, London konvensjonen og grunnlovens §112. Når man går inn i detaljene i de utredninger som er lagt til grunn for tillatelsen ser man at det ikke er samsvar mellom konkrete observasjoner og erfaringer fra fjorden og de fakta som er lagt til grunn. De negative konsekvensene av prosesskjemikalier og tungmetaller bagatelliseres. Konsekvensene av partikkelforurensing er undervurdert. Det er ikke engang utredet effekt av nanopartikler på fisk eller havlevende organismer. Man vet fra forrige gang det var gruvedrift her at partiklene og havstrømmene oppfører seg annerledes enn det som legges til grunn i konsekvensutredningen.

For som om ikke det er ille nok å ha et sjødeponi, så er også Repparfjorden spesiell. Den har en spesielt vern som en av ti nasjonale laksefjorder. I dette ligger det at «Virksomhet som innebærer risiko for alvorlig forurensing som kan skade villaksen tillates ikke».

Vi vet at dette vil ha negativ innvirkning på livet både i havet og på land, men likevel er det gitt tillatelse. Man antar at de negative konsekvensene kan gå tilbake når produksjonen opphører. Med dagens klimaendringer og forurensingsproblemer framstår dette for meg som en uforholdsmessig risiko å ta med en ukjent framtid. FNs rapport om artsmangfold slår fast en million arter er truet av menneskelig aktivitet. I Norge gjelder dette 2355 arter. Vi har et ansvar for å forvalte naturen og være føre-var. En av hovedårsakene til at arter dør ut er endret arealbruk, og 66% av havområdene er endret som følge av oppdrettsanlegg, shippingruter, gruver og andre prosjekter. Vi vet at minst 400 millioner tonn industriavfall dumpes i havet årlig på verdensbasis. 80 prosent av avløpsvann renses ikke.

Argumentet om at verden trenger dette kobberet for «det grønne skiftet» holder heller ikke mål. Kobberet i denne gruven vil utgjøre 0,07 % av verdens kobberbehov. Et behov som antas å bli mindre da ny teknologi gjør at man ikke vil være like avhengig av kobber i batteriproduksjon. Norges geologiske undersøkelser (NGU) bekrefter at det ikke er mangel på kobber i verdensmarkedet i dag.

Havet er vår felles livsnerve, verdenshavene knytter oss sammen. Det er en vakker tanke at havet er noe som forbinder oss, både fysisk og kulturelt. Stadig flere forskere ringer i varselbjellene og gir oss tilbakemelding om at den menneskelige påvirkningen på naturen, og særlig verdenshavene er katastrofal. Havet er under angrep på så mange fronter. Tør vi, og evner vi å ta innover oss dette budskapet? Heldigvis er ikke Norge et undertrykkende hemmeligholdsregime som Sovjet var, all denne informasjonen er tilgjengelig for alle og en hver. Men slike regimer finnes andre steder i verden fortsatt i dag. Konsekvensene av sjødeponi i Repparfjord er selvfølgelig i en mye mindre skala enn Tsjernobylulykken, men løfter vi blikket og ser helhetsbildet av de utfordringene vi står ovenfor på verdensbasis med klima og miljø endrer bildet seg.

En dråpe i havet er ikke bare en dråpe i havet.

Stina B. L. Pedersen

Loppa SV