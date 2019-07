– Man må kjøre 145 km/t for å rekke på en time

Meninger

Selvsagt er det regjeringens skyld at Avinor som man har bedt om å lage en utredning, ikke ønsker å bygge ny flyplass i Hammerfest. Og selvsagt snakker Strifeldt på vegne av regjeringen, som han ikke er medlem av, når han griper sjansen og snakker både om Alta og Banak lufthavn, og insinuerer at det ikke er for langt når man fra Hammerfest kan rekke flyplassene i Alta eller Banak, på en time. Mener noen.

Det siste minner meg om da man fra politisk hold i Alta krevde at helikopterbasen for oljeaktiviteten burde legges til Alta, det var jo bare et kvarters lengre flytid dit. Den korte flytiden man beregnet ekstra, ville betinge helikopter med flyhastighet som var det dobbelte av de raskeste helikopter i verden, og en absolutt umulighet.

Når Strifeldt antyder det samme, ville man faktisk være nødt å kjøre bil i 145 kilometer i timen for å rekke frem på en time, og når han antyder bruk av hurtigbåt, mener han altså at også den skal bevege seg i flyhastighet inn en fjord hvor drivisen kommer ut fra Altafjorden via Vargsundet om vinteren i mørketida, når været er med øst og sørøstlige vinder. Da må ethvert fartøy manøvrere og seile etter forholdene, og hverken en eller to timers forbindelse, er da mulig.

Men det er godt å se at vår varaordfører, på full ordførerlønn allerede, har engasjert seg i saken. Det gjorde hun ikke i 2017, da Høyre og Frp tok opp saken om flyplassen med henne, og hvor vi mente det var nødvendig å legge seg litt i selen for å gjøre et bedre arbeide enn det planutvalget for flyplass på Grøtnes hadde gjort. Dette utvalget som ble stiftet i 2010 har siden den gang hatt 4 møter, det siste i november 2011, og ingen med sentrale myndigheter, og gjort bortimot ingenting, bortsett fra å diskutere kostnader for det «arbeide» utvalget skulle gjøre.

Da vi tok dette opp var varaordføreren i første omgang positiv til at vi mente at vi kunne og burde få til et møte om flyplassaken med ledelsen i samferdselsdepartementet, men tilføyde at kommunen ikke ville dekke reiseutgifter, vi måtte betale selv. Hun selv hadde ikke tid til å delta i noe slikt.

Den gang, i 2017, gjorde jeg på eget initiativ noen støymålinger rundt flyplassen, og en gjennomgang av de utredninger som var gjort. Dette arbeidet viste med tydelighet at Avinor allerede den gang ikke var interessert i å bygge ny flyplass, men helst så at ingenting skjedde. Allikevel skal Flyplassutvalget ha hatt stor tiltro til det utredningsarbeide som Avinor utførte, og som både var mangelfullt og feilaktig. Støyproblematikken ble ikke luftet for eksisterende flyplass, selv om støyen under avgang og landing, både for helikopter og DHC sterkt overskred de verdier som er akseptable i boligområder.

Vi snakker da om støy som faktisk lå 25 dBa over det man hadde beregnet under siste godkjenning av flyplassen. For de som ikke vet hva dette betyr, er det kort fortalt slik at pluss eller minus 3 dBa betyr enten en dobling eller halvering av nivået. Slik at en økning på 24 dBa tilsvarer 256 ganger den energi som man har godkjent som tillatt. Nå er det jo slik at man i dag måler «gjennomsnittsnivå» etter en finurlig kalkyle, men en støy i boligområder som ved landing og take off går opp til 78 dBa er for mye, og kan rett og slett ikke aksepteres i det lange løp.

I Bodø var dette en av hovedgrunnene til at man kjempet igjennom og fikk til en flytting av rullebanen, vekk fra boligområder, og den samme flyttingen frigjorde verdifulle arealer til industri, noe man ikke har tatt med i beregningen for Hammerfest. Hele flyplass-saken har vært behandlet svært slett av Hammerfest kommunes politiske ledelse, hvor det har vært viktigere å kunne skylde på statlig sendrektighet, fremfor å gjøre en politisk jobb selv.

Når noen andre enn Arbeiderpartiet foreslår at man kan starte et slikt arbeide, får man svar fra varaordføreren, nå Arbeiderpartiets ordførerkandidat: «Flott, men da må dere betale selv»..

Ole Martin Rønning

Listekandidat

Hammerfest Høyre