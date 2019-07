– Lillemannen står, mens Nasedroppen falt

Meninger

Øst for Bognelvdalen ligger fjellryggen Nasen. I forkant hadde det seget ut en klippe fra berget. Det er da naturlig å kalle den for Nasedropp.

Klippen var ca. 5 meter høy med en flat topp på ca 2 x 2 meter. Avstanden mellom berget og klippen har tilsynelatende vært konstant i en menneskealder. For 50 år siden fant jeg ut at avstanden var ca 1 meter. Men for 3-4 år siden kunne man se at denne avstanden var økt merbart. Ivar Mukalen gikk over Nasen i vinter og han anslo avstanden mellom klippen og berget til ca 3-4 meter. Han forutså at klippen ville falle over ende i nær femtid.

Og så har det skjedd. Den 8. juli kunne man fra Bognelvdalen observere at Nasedroppen ikke lenger sto slik den hadde gjort i hundrevis av år, men hadde falt overende. Dette skjedde uten kunstig medvirkning, og ingen medieomtale – og ingen har hørt fallet, og raset har sansynligvis ikke gjort noe stor skade.

Snipp snapp snute, så var det slutten på Nasedroppen!

Oddvar Rødmyr