– Fisketurisme er kommet for å bli

Meninger

Gjort på riktig måte er det en flott næring som gir både arbeidsplasser og virkelig store ringvirkninger i lokalsamfunn. Hvor både yrkesfiskere og turistfiskere kan fungere side om side.

Det store problemet er at det ikke er et velfungerende regelverk på plass. Et regelverk som kontrollere næringen og skiller de seriøse aktørene fra de useriøse. Innrapportering som ble innført viser at 1/3 av aktørene ikke rapporterte fangstene sine. Kan vi virkelig kalle de useriøse aktørene for fisketuristene?

Jeg vil påstå at disse ikke driver med fisketurisme. Disse er skalkeskjul for tyvfiskere. For det er nå virkelig det de er. De som har frysekonteinere eller digre fryseanlegg på anleggene sine. Og det er fra disse anleggene mesteparten av fisken som stoppes på grensa er ifra. Tyvfiskerne som later som de er fisketurister. Og det haster med å få regulert næringen. For fiskens skyld, for seriøsiteten i næringen og for lokalbefolkningen.

Til dette er på plass la oss kalle en spade for en spade. Fisketuristene som fisker for mye og tar med seg for mye er ikke turister. De er tyvfiskere og bør behandles deretter. De seriøse aktørene ønsker et strammere regelverk velkommen. Lokalbefolkningen roper etter det. Og jeg håper det snart er på plass.

Cato Kristiansen

Leder i Loppa SV

og ordførerkandidat